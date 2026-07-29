O δρ. Άντονι Φάουτσι αρνήθηκε να καταθέσει σε επιτροπή της Γερουσίας για τον κορωνοϊό: Κατήγγειλε «εμμονική βεντέτα» εναντίον του 

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Ο διακεκριμένος ανοσολόγος Άντονι Φάουτσι, ο οποίος οργάνωσε την «απάντηση» του Λευκού Οίκου στην πανδημία της Covid-19, αρνήθηκε σήμερα να απαντήσει σε μια επιτροπή της Γερουσίας για την προέλευση της πανδημίας και τη διαχείρισή της.

Καταγγέλλοντας την «προφανή εμμονή» του συντηρητικού γερουσιαστή και προέδρου της επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας και Κυβερνητικών Υποθέσεων, Ραντ Πολ, ο γιατρός προκάλεσε αίσθηση λέγοντας ότι, κατόπιν συμβουλής των δικηγόρων του, θα επικαλεστεί την 5η Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ και δεν θα απαντήσει σε ερωτήσεις, προκειμένου να μην αυτοενοχοποιηθεί.

«Μετά την πανδημία της Covid-19, εμφανίστηκα κατ’ επανάληψη σε ακροάσεις της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, συνήθως ενόρκως (…) κατά τις οποίες απάντησα σε ερωτήσεις που αφορούσαν ακριβώς τα θέματα που απασχολούν σήμερα αυτήν τη συνεδρίαση», υπενθύμισε. Διαβεβαίωσε ότι επέλεξε να τηρήσει σιωπή γιατί θέλει να προστατευθεί απέναντι στις «επαναλαμβανόμενες συκοφαντικές δηλώσεις» του Ραντ Πολ. Ο γερουσιαστής τον κατηγορεί εδώ και χρόνια ότι έλεγε ψέματα και τις προηγούμενες ημέρες έδωσε στη δημοσιότητα αποσπάσματα από το προσωπικό ημερολόγιό του, ισχυριζόμενος ότι αντικρούουν ορισμένες από τις δημόσιες δηλώσεις του.

«Το μοναδικό συμπέρασμα στο οποίο μπορώ να καταλήξω είναι ότι ο μοναδικός λόγος που με καλεί ενώπιον αυτής της επιτροπής είναι για να με ωθήσει να πω κάτι, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, που θα μπορούσε να δικαιολογήσει τις συνεχείς δημόσιες απειλές του σύμφωνα με τις οποίες θα καταλήξω, αναφέρω επί λέξη, πίσω από τα κάγκελα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι μετά λύπης του αποφάσισε να ακολουθήσει τις συμβουλές των δικηγόρων του.

Ο επί 38 χρόνια διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Μολυσματικών Ασθενειών (NIAID) έγινε, την εποχή της πανδημίας, ο πιο αναγνωρίσιμος ειδικός στις ΗΠΑ για το θέμα αυτό – μάλιστα, είχε γίνει και στόχος απειλών θανάτου. Γνωστός για την ευθύτητά του, είχε αντικρούσει πολλές φορές τον Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας την οργή ενός μέρους της αμερικανικής δεξιάς αλλά και των συνωμοσιολογικών και αντιεμβολιαστικών κινημάτων. Πριν από τη σημερινή ακρόαση, ο ίδιος ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα του, την Truth Social, ότι «οι ιδέες του Φάουτσι ήταν τρελές».

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Ραντ Πολ ξεκίνησε τη σημερινή ακροαματική διαδικασία με μια μακρά ομιλία, αναφερόμενος στην προέλευση της Covid-19 και την άποψη ότι ο ιός διέφυγε από κάποιο εργαστήριο, καλώντας τον Φάουτσι «να πει την αλήθεια». Ο Πολ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ χρηματοδοτούσαν έρευνες σε ιούς στο εργαστήριο της κινεζικής πόλης Ουχάν, κάτι που έχει διαψεύσει πολλές φορές ο Φάουτσι.

Αρνήθηκε να απαντήσει σε 15 ερωτήσεις

Ο Φάουτσι αρνήθηκε να απαντήσει σε 15 ερωτήσεις του Πολ, επικαλούμενος πάντα την 5η Τροπολογία. Ο Πολ από την πλευρά του ισχυρίστηκε ότι δεν έχει το δικαίωμα να επικαλείται αυτήν την Τροπολογία, ότι η χάρη που του απένειμε ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν «δεν θα τον προστατεύσει» και ότι θα υποστεί τις συνέπειες για την άρνησή του να απαντήσει στις ερωτήσεις του.

Πολλοί Δημοκρατικοί γερουσιαστές εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον γιατρό, καταγγέλλοντας μια «σταυροφορία» του Ραντ Πολ εναντίον του. «Βρισκόμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε να σας παγιδεύσουμε», είπε χαρακτηριστικά η Μάγκι Χάσαν. Ο Άντονι Φάουτσι ήταν ένας από τους αιρετούς και πρώην κρατικούς υπαλλήλους στους οποίους δόθηκε «προληπτικά» χάρη από τον Τζο Μπάιντεν, πριν αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο. Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος δικαιολόγησε αυτήν την ενέργεια λέγοντας ότι θέλει να τους «γλιτώσει» από πολιτικές έρευνες ή διώξεις μετά την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία. Η χάρη δεν καλύπτει τη μετέπειτα συμπεριφορά του Φάουτσι. Αν και εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον Μπάιντεν, ο Φάουτσι διαβεβαίωσε ότι «δεν έχει διαπράξει κανένα έγκλημα» ώστε να ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του ή να του ασκηθεί ποινική δίωξη. Ο Ραντ Πολ τον κατηγορεί για παρεμπόδιση των εργασιών του Κογκρέσου

Η επιτροπή «θα πρέπει να εξετάσει ποιες είναι οι κατάλληλες ενέργειες στις οποίες θα προβεί εναντίον σας (…) γιατί είναι παράνομο να παρεμποδίζετε μια έρευνα του Κογκρέσου», είπε ο Ραντ Πολ κατά τη συνεδρίαση. Μετά τη λήξη της ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα η επιτροπή θα ψηφίσει με το ερώτημα της παραπομπής του Φάουτσι για παρεμπόδιση των εργασιών της.

Εμμονική βεντέτα καταγγέλλει ο Φαούτσι

Σε ανακοίνωσή του, ένα από τους δικηγόρους του Φάουτσι, ο Ντέιβιντ Σέρτλερ, ανέφερε ότι η προσπάθεια του Ραντ Πολ ισοδυναμεί με «εμμονική βεντέτα» και ότι θα εξετάσει όλες τις επιλογές που διαθέτει ώστε να λογοδοτήσει ο γερουσιαστής. Σύμφωνα με τον Σέρτλερ, μια λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του Φάουτσι και του Πολ σε μια ακρόαση, το 2021, πυροδότησε μια «έντονη και φαινομενικά παθολογική εκστρατεία αντιποίνων, εκδίκησης και εμμονής» εκ μέρους του γερουσιαστή από το Κεντάκι. Ο Πολ επί χρόνια ζητά να ασκηθεί ποινική δίωξη στον Φάουτσι ισχυριζόμενος ότι συγκάλυψε την προέλευση της Covid-19 και είπε ψέματα στο Κογκρέσο όταν αρνήθηκε ότι τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας χρηματοδοτούσαν έρευνες στο εργαστήριο της Ουχάν, στην Κίνα.

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