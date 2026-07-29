search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 21:19
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.07.2026 19:59

«Η απαγόρευση αφορούσε την εταιρεία παραγωγής της συναυλίας και όχι τον Μανώλη Μητσιά», λέει ο Γιώργος Χατζιδάκις μετά τις αντιδράσεις

29.07.2026 19:59
manolis mitsias 12- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Να διευκρινίσει πως η απαγόρευση που εξέδωσε δεν είχε ως αποδέκτη τον Μανώλη Μητσιά, αλλά την εταιρεία παραγωγής της συναυλίας, θέλησε ο Γιώργος Χατζιδάκις, γιος του Μάνου Χατζιδάκι και διαχειριστής του πνευματικού έργου του συνθέτη.

Σε ανακοίνωσή του, με αφορμή τις αντιδράσεις που προκάλεσε το εξώδικο προς τους διοργανωτές της συναυλίας-αφιερώματος στον Νίκο Γκάτσο, ο Γιώργος Χατζιδάκις αναφέρεται στην απόφαση να μην επιτραπεί η εκτέλεση μουσικών έργων του πατέρα του. Το συγκεκριμένο γεγονός οδήγησε τον Μανώλη Μητσιά να απαγγείλει συμβολικά τους στίχους του τραγουδιού «Ο Γιάννης ο φονιάς».

Όπως υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του, «η απαγόρευση αφορούσε αποκλειστικά την εταιρεία παραγωγής και τη συγκεκριμένη σειρά συναυλιών που διοργανώνει». Παράλληλα, σημειώνει πως εάν η διαχειρίστρια του πνευματικού έργου του Νίκου Γκάτσου, Αγαθή Δημητρούκα, δεν επιθυμούσε να συμπεριληφθούν σε συναυλία για τον Μάνο Χατζιδάκι μουσικά έργα στα οποία ο ποιητής είναι συνδημιουργός, θα σεβόταν τη συγκεκριμένη επιλογή και δεν θα τη μετέτρεπε σε δημόσιο «θέαμα».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Γιώργου Χατζιδάκι

«Μετά από όλα αυτά που έχουν ειπωθεί και γραφτεί, θέλω να ενημερώσω ότι ποτέ δεν απαγόρευσα στον κ. Μανώλη Μητσιά να τραγουδά το συγκεκριμένο τραγούδι. “Ο Γιάννης ο Φονιάς”, όπως και άλλα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, συμπεριλαμβάνονται στις συναυλίες του όλα αυτά τα χρόνια. Συνεπώς, όσα αναφέρονται και αναπαράγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η απαγόρευση είχε εξαρχής απολύτως συγκεκριμένο αντικείμενο και αφορούσε αποκλειστικά την εταιρεία παραγωγής και τη συγκεκριμένη σειρά συναυλιών που η εταιρεία αυτή διοργανώνει.

Προφανώς και συνειδητά, επιχειρείται με τρόπο αποπροσανατολιστικό η σύνδεση της απαγόρευσης αυτής με το συγκεκριμένο τραγούδι και τον κύριο Μανώλη Μητσιά, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες γνώριζαν εδώ και μήνες, ότι για αυτή τη σειρά συναυλιών δεν τους είχε δοθεί άδεια να συμπεριλάβουν μουσικά έργα του Μάνου Χατζιδάκι. Επομένως, δεν παρουσιάζουν τα πραγματικά γεγονότα και δημιουργούν ψευδείς εντυπώσεις.

Επίσης, θέλω να τονίσω ότι αν για οποιοδήποτε λόγο η κυρία Αγαθή Δημητρούκα, δεν επιθυμούσε να συμπεριληφθούν μουσικά έργα στα οποία είναι συνδημιουργός ο Νίκος Γκάτσος, σε συναυλία του Μάνου Χατζιδάκι, θα το σεβόμουν και δεν θα το μετέτρεπα σε δημόσιο “θέαμα”.

Τέλος, οφείλουν να κατανοήσουν όλοι, ότι τα μουσικά έργα δεν ανήκουν ούτε στους ερμηνευτές που κατά καιρούς τα έχουν ερμηνεύσει, ούτε αποτελούν κοινό κτήμα, όπως άκουσα να λέγεται από μερικούς. Τα μουσικά έργα ανήκουν στους δημιουργούς τους και κατ’ επέκταση, σε αυτούς που οι δημιουργοί όρισαν να τους εκπροσωπούν.

Όποιος αμφισβητεί αυτό που είναι νομικά κατοχυρωμένο εδώ και δεκαετίες — ιδίως εάν κινείται επαγγελματικά στον καλλιτεχνικό χώρο με οποιαδήποτε ιδιότητα — είτε στερείται βασικών γνώσεων για την πνευματική ιδιοκτησία, είτε έχει ιδιοτελή κίνητρα.

Γιώργος Χατζιδάκις».

Διαβάστε επίσης:

Ρένα Βλαχοπούλου: Η Φίνος Φιλμ τιμά τη μνήμη της για τα 22 χρόνια από τον θάνατό της (Video)

«Ακριβοί μας γονείς»: Η μεγάλη γαλλική θεατρική επιτυχία έρχεται στο Θέατρο Εμπορικόν – Σε σκηνοθεσία Προμηθέα Αλειφερόπουλου

Kavinsky: Νεκρός στο σπίτι του ο γνωστός DJ και δημιουργός του εμβληματικού «Nightcall»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
qualco
BUSINESS

Qualco: Εξαγόρασε το 60% της Lever έναντι τιμήματος €3,5 εκατ.

Kyriakos-Mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει την Πέμπτη (30/7) το υπουργικό – Τι περιλαμβάνει το μενού

erdogan
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: «Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους»

mitsotakis-ko-nd-8723
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συλλυπητήρια Μητσοτάκη για τον θάνατο των τριών πυροσβεστών

Limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Επιχείρηση του Λιμενικού στον Άγιο Παύλο – Δεκάδες πολίτες διασώθηκαν από θαλάσσης (Photos-Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ξεκίνησα έναν δεύτερο κύκλο ψυχανάλυσης μετά από 20 χρόνια - Ήθελα καθοδήγηση και βοήθεια»

karamitrou-new
MEDIA

Open: Τα βροντάει και φεύγει η Μίνα Καραμήτρου

Action24
MEDIA

Action 24: Η εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο» ξαναρχίζει στις 5 Σεπτεμβρίου- Καμπουράκης- Δρούτσα νέο δίδυμο

atm_trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Το απόγευμα το δεύτερο κύμα πληρωμών - Ποιοι δικαιούχοι πάνε στα ATM

makaronosalata_sintagi
CUCINA POVERA

Κρεμώδης, δροσερή και πανεύκολη μακαρονοσαλάτα με τυρί κρέμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 21:16
qualco
BUSINESS

Qualco: Εξαγόρασε το 60% της Lever έναντι τιμήματος €3,5 εκατ.

Kyriakos-Mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει την Πέμπτη (30/7) το υπουργικό – Τι περιλαμβάνει το μενού

erdogan
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: «Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους»

1 / 3