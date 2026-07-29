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29.07.2026 13:46

Ρένα Βλαχοπούλου: Η Φίνος Φιλμ τιμά τη μνήμη της για τα 22 χρόνια από τον θάνατό της (Video)

29.07.2026 13:46
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Τη μνήμη της Ρένας Βλαχοπούλου θέλησε να τιμήσει σήμερα (29/7) η Φίνος Φιλμ, με αφορμή τα 22 χρόνια που συμπληρώθηκαν από την ημέρα που η αείμνηστη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή.

Η Ρένα Βλαχοπούλου άφησε την τελευταία της πνοή την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2004 σε ηλικία 81 ετών, στις 7 το απόγευμα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, όπου είχε εισαχθεί λίγες ημέρες πριν.

Στην ανάρτηση της Φίνος Φιλμ, η ηθοποιός παρουσιάζεται σε μία εμβληματική σκηνή του ελληνικού κινηματογράφου κατά την οποία δήλωσε πως ήταν 22 ετών.

«Όταν η Ρένα είχε κέφια, απογείωνε σενάρια και έγραφε ιστορία ακόμα και σε μια σκηνή. Σήμερα, 22 χρόνια από τη μέρα που έφυγε, δηλώνει ετών 22 σε μια από τις αγαπημένες σκηνές του ελληνικού σινεμά» αναφέρεται στη λεζάντα.

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