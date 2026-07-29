Το «Purple Rain» του Prince ανεβαίνει στο Μπρόντγουεϊ μετά από 42 χρόνια

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Η θεατρική εταιρεία Σούμπερτ ανακοίνωσε σε δελτίο τύπου ότι η παραγωγή θα ξεκινήσει τις γενικές πρόβες στις 12 Μαρτίου στο Θέατρο Majestic, στη Νέα Υόρκη και θα κάνει πρεμιέρα στις 12 Απριλίου.

Το θεατρικό έργο «Purple Rain» βασίζεται στην ομότιτλη ταινία του 1984, στην οποία πρωταγωνιστεί ο αείμνηστος τραγουδιστής Prince, ο οποίος έγραψε και τη μουσική της. Η ταινία ακολουθεί έναν επίδοξο μουσικό, γνωστό ως “The Kid” (Prince), στην αναζήτησή του για τη δόξα του σταρ.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ταινία περιλαμβάνει άλμπουμ με soundtrack που ερμηνεύει ο Prince και περιλαμβάνει επιτυχίες όπως “Let’s Go Crazy”, “When Doves Cry” και “Purple Rain”.

Ο Σαχίμ Αλί θα σκηνοθετήσει τη θεατρική διασκευή, η οποία περιλαμβάνει μουσική και στίχους του Prince, σε λιμπρέτο του Πίτερ Ντάχαν, ομάδα μουσικών με επικεφαλής τον Τζέισον Μάικλ Γουέμπ και χορογραφία της Έμπονι Γουίλιαμς.

«Μινεάπολη, 1984. Μια νέα εποχή στη μουσική τηλεόραση δημιουργεί αστέρια μέσα σε μία νύχτα. Ένας γοητευτικός νεαρός ερμηνευτής, γνωστός ως “The Kid”, φαίνεται να είναι ο τέλειος αρχηγός για να οδηγήσει τους συναδέλφους του στην επιτυχία. Αλλά όταν το παρελθόν του απειλεί όλα όσα έχει χτίσει, θα πρέπει να βγει τραγουδώντας από το σκοτάδι και να βρεθεί στο προσκήνιο, όπου ανήκει» αναφέρεται σε σύνοψη του μιούζικαλ.

Ο Prince πέθανε από τυχαία υπερβολική δόση φαιντανύλης σε ηλικία 57 ετών τον Απρίλιο του 2016.

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