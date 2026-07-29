Ο Γιώργος Νταλάρας επιστρέφει με «Ρεμπέτικο» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Takeaways by to pontiki AI Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στην Ελλάδα, μετά από μια επιτυχημένη σειρά συναυλιών σε σημαντικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο συναυλίες στις 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης της Θεσσαλονίκης και στις 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας.

Στη σκηνή τον καλλιτέχνη συνοδεύουν οι ερμηνευτές Ασπασία Στρατηγού, Μαριάνα Κατσιμίχα και Βασίλης Κορακάκης, πλαισιωμένοι από μια ομάδα έμπειρων μουσικών.

Η παράσταση αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του ρεμπέτικου, το οποίο ο Γιώργος Νταλάρας θεωρεί ζωντανό κομμάτι της ελληνικής ιστορίας και της συλλογικής ταυτότητας.

Οι συναυλίες επιβεβαιώνουν την πανανθρώπινη απήχηση του ρεμπέτικου, καθώς το είδος συνεχίζει να συγκινεί κοινό κάθε ηλικίας και διαφορετικών εθνικοτήτων παγκοσμίως.

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Υπάρχουν μουσικές που χαρακτηρίζουν την εποχή τους και άλλες που την ξεπερνούν. Το ρεμπέτικο ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία. Έναν αιώνα μετά τη γέννησή του συνεχίζει να συγκινεί, να εμπνέει και να βρίσκει νέους ακροατές, γιατί κουβαλάει μέσα του αλήθειες που δεν γερνούν.

Αυτή ακριβώς τη διαχρονική δύναμη αναδεικνύει ο Γιώργος Νταλάρας μέσα από τη μεγάλη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο». Μετά από μια θριαμβευτική πορεία στις σημαντικότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, το πρόγραμμα παρουσιάζεται στην Ελλάδα για δύο μοναδικές συναυλίες.

Έτσι, το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να τον απολαύσει στις 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης της Θεσσαλονίκης και στις 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, αναδεικνύοντας το ρεμπέτικο ως μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές παρακαταθήκες της χώρας μας.

Για τον Γιώργο Νταλάρα, άλλωστε, το ρεμπέτικο αποτελεί ζωντανό κομμάτι της ιστορίας, της μνήμης και της συλλογικής μας ταυτότητας, επιστρέφοντας διαρκώς, εδώ και περισσότερα από πενήντα χρόνια, σε αυτό το ρεπερτόριο, αναζητώντας νέες αναγνώσεις και νέους τρόπους για να το συστήσει στις επόμενες γενιές.

«Το ρεμπέτικο δεν είναι μουσείο. Είναι η πιο ζωντανή έκφραση της ελληνικής ψυχής, το πιο επαναστατικό και το πιο ζωντανό είδος της ελληνικής μουσικής. Έχουμε ακόμη πολλά να μάθουμε από το ρεμπέτικο. Δεν εξαντλείται ποτέ» έχει πει χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Αυτά τα τραγούδια δεν ανήκουν στο παρελθόν. Συνεχίζουν να συνομιλούν με το σήμερα, γιατί γεννήθηκαν μέσα από τις πραγματικές ιστορίες των ανθρώπων: τη φτώχεια, τον έρωτα, την προσφυγιά, τη ξενιτιά, τις απώλειες αλλά και την ελπίδα.

Οι συναυλίες που προηγήθηκαν σε κορυφαίες ευρωπαϊκές αίθουσες απέδειξαν ότι το ρεμπέτικο δεν γνωρίζει σύνορα. Κοινό κάθε ηλικίας και διαφορετικών εθνικοτήτων αγκάλιασε αυτή τη μουσική διαδρομή, επιβεβαιώνοντας ότι η αλήθεια και η δύναμη αυτών των τραγουδιών παραμένουν πανανθρώπινες, συγκινώντας ακόμη και ανθρώπους που δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα.

Στη σκηνή, δίπλα στον Γιώργο Νταλάρα, θα βρεθούν οι εξαιρετικοί ερμηνευτές Ασπασία Στρατηγού, Μαριάνα Κατσιμίχα και Βασίλης Κορακάκης, μαζί με μια επίλεκτη ομάδα σπουδαίων μουσικών.

Με γνώση, αυθεντικότητα και βαθύ σεβασμό στο ύφος του ρεμπέτικου, συνθέτουν μια παράσταση που δεν αναπολεί απλώς το παρελθόν, αλλά αποδεικνύει ότι η σπουδαιότερη λαϊκή μουσική της Ελλάδας παραμένει ζωντανή, σύγχρονη και βαθιά συγκινητική.

Παίζουν οι μουσικοί:

Γιώργος Παπαχριστούδης – Πιάνο

Βασίλης Κορακάκης – Μπουζούκι

Γιάννης Σταματογιάννης – Μπουζούκι

Δημήτρης Ρέππας – Μπουζούκι

Τάκης Βασιλείου – Κρουστά

Στράτος Σαμιώτης – Κρουστά

Πέτρος Βαρθακούρης – Μπάσο

Μάνος Γρυσμπολάκης – Ακορντεόν

Γιώργος Μαρινάκης – Βιολί

Αποστόλης Βαλαρούτσος – Κιθάρα

Παναγιώτης Βέργος: Σαντούρι

Τεχνικοί:

Ήχος stage: Αντώνης Ζαχόπουλος

Ήχος Front Of House: Βαγγέλης Κουλούρης

Φωτισμοί: Γιάννης Μανιατάκος

Παραγωγή: Ars Terra Live

Γιώργος Νταλάρας – «Ρεμπέτικο»

3 Σεπτεμβρίου – Θέατρο Γης, Θεσσαλονίκη

24 Σεπτεμβρίου – Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

Προπώληση εισιτηρίων: ΕΔΩ

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