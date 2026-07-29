Κυπριακό: Νέα συνάντηση 5+1 ανακοίνωσε ο Γκουτέρες μετά την σύσκεψη με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν

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Μία νέα διάσκεψη, σε σχήμα 5+1 για να συνεχιστούν οι διεργασίες λύσης για το Κυπριακό, ανακοίνωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο γ.γ. του ΟΗΕ μετά τη σύσκεψη που είχε στη Λευκωσία με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον επικεφαλής του ψευδοκράτους Τουφάν Ερχιουρμάν στο παλιό αεροδρόμιο, έκανε λόγο για «εποικοδομητικές συζητήσεις» και προανήγγειλε την νέα συνάντηση χωρίς ωστόσο να έχει καθοριστεί χρονοδιάγραμμα αφού θα πρέπει να γίνουν διαβουλεύσεις με όλες τις πλευρές που θα συμμετέχουν στη συζήτηση (Αθήνα, Άγκυρα, Λονδίνο, Κύπρος και Κατεχόμενα)

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος των συζητήσεων, ανέφερε πως ζήτησε από τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουρμάν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να βρεθεί η χρυσή τομή και να «ακουστεί η επιθυμία των Κυπρίων για ειρήνη και συνεργασία».

Όσον αφορά την διάσκεψη 5+1, αυτή εκτιμά πως θα κρίνει -ανάλογα και την στάση της Άγκυρας και του ψευδοκράτους- και το αν θα προχωρήσουν σε επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού.

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