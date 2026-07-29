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29.07.2026 14:47

Φωτιά στο Πλωμάρι της Λέσβου – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

29.07.2026 14:47
fotia

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε απορρίμματα και ξερά χόρτα στο Πλωμάρι Λέσβου.

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα. 

Επίσης, κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του δήμου Λέσβου για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στις 14:13, εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα. 

Σημειώνεται πως το νησί είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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