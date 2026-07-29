Πάρος: Η φωτιά εξαπλώθηκε σε περίπου 10.000 στρέματα – Σε ύφεση το πύρινο μέτωπο, φόβοι για αναζωπυρώσεις

Takeaways by to pontiki AI Τα δορυφορικά δεδομένα του meteo.gr εκτιμούν ότι η πυρκαγιά στην Πάρο εξαπλώθηκε σε μία επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμμάτων, χωρίς ωστόσο το μέγεθος αυτό να αποτελεί την τελική καμένη έκταση.

Η Πυροσβεστική αναφέρει ότι η κατάσταση της φωτιάς είναι βελτιωμένη, καθώς δεν υπάρχει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο, αν και παραμένουν διάσπαρτες εστίες.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, ενώ οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων που δυσχεραίνουν το έργο τους.

Προληπτικά εκκενώθηκαν αρκετοί οικισμοί για την ασφάλεια των κατοίκων, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για ζημιές σε κατοικίες, αποθήκες και απώλειες ζώων στην περιοχή της Αγκαιριάς.

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Μια πρώτη αποτύπωση της έκτασης που επηρεάστηκε από τη μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο παρέχουν τα δορυφορικά δεδομένα του meteo.gr και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με την ανάλυση των θερμών σημείων που κατέγραψαν οι δορυφόροι πολικής τροχιάς κατά το τελευταίο 24ωρο, η φωτιά εκτιμάται ότι εξαπλώθηκε σε επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμμάτων. Οι επιστήμονες επισημαίνουν, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη εκτίμηση αφορά την περιοχή εξάπλωσης της πυρκαγιάς και δεν αντιστοιχεί στην τελική καμένη έκταση.

Στην εικόνα παρουσιάζονται τα θερμά σημεία που εντόπισε το όργανο VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21 πάνω από τη δασική πυρκαγιά της Πάρου κατά τις τελευταίες 24 ώρες. Παράλληλα, αποτυπώνονται οι ριπές ανέμου που καταγράφηκαν την Τετάρτη 29 Ιουλίου έως τις 11:00 από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του meteo.gr.

Με βάση τη χωρική κατανομή των θερμών σημείων, υπολογίζεται ότι η συνολική έκταση που επηρεάστηκε από την πυρκαγιά ανέρχεται περίπου σε 10.000 στρέμματα.

Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω στοιχεία δεν αποτελούν εκτίμηση της καμένης έκτασης, αλλά αποτυπώνουν την ευρύτερη επιφάνεια στην οποία εξαπλώθηκε η πυρκαγιά. Για τον ακριβή υπολογισμό των περιοχών που κάηκαν απαιτείται η συλλογή και η επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης. Μέσω αυτών θα καταστεί δυνατή τόσο η ακριβής χαρτογράφηση της καμένης γης όσο και η αναγνώριση πιθανών άκαυτων νησίδων, οι οποίες δεν μπορούν να εντοπιστούν αποκλειστικά από την καταγραφή των θερμών σημείων.

Βελτιωμένη εικόνα

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της πυρκαγιάς, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Όπως έγινε γνωστό, η φωτιά δεν εμφανίζει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνούς σε διάφορα σημεία της πληγείσας περιοχής.

Στο πεδίο παραμένουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και πραγματοποιούν συνεχείς διαβροχές, προκειμένου να αποτραπούν αναζωπυρώσεις.

Η επιφυλακή παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι, δημιουργώντας τον κίνδυνο επανενεργοποίησης των εστιών.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη της κατάστασης, με στόχο την πλήρη οριοθέτηση και κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης θα παραμείνουν στην περιοχή όσο αυτό κριθεί αναγκαίο.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, είχε δηλώσει ότι η εικόνα είναι βλετιωμένη και πως δεν απειλείται κάποιος οικισμός.

Όπως ανέφερε, στην επιχείρηση συμμετέχουν πλέον 86 πυροσβέστες με έξι ομάδες πεζοπόρων και 24 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν πέντε ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

«Η μάχη συνεχίζεται ώστε η πυρκαγιά να μην ξεφύγει», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι στο πεδίο εξακολουθούν να υπάρχουν καπνίζοντα σημεία και διάσπαρτες εστίες. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό.

H φωτιά εξελίσσεται σε δύο κατευθύνσεις, με το ένα μέτωπο να κινείται προς την παραλία του Φάραγγα και το δεύτερο προς την Τρυπητή. Η πορεία προς τον Φάραγγα θεωρείται πιο ευνοϊκή, καθώς οδηγεί τη φωτιά προς τη θάλασσα.

Υπάρχουν αναφορές ότι στην περιοχή της Αγκαιριάς έχουν υποστεί ζημιές κατοικίες, αλλά μέχρι στιγμή δεν έχει υπάρξει επίσημος απολογισμός. Επίσης, υπάρχουν πληροφορίες πως αρκετά νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ενώ κάηκαν αποθήκες και ζώα

Τα ξημερώματα της Τετάρτης η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Αγκαιριάς και κινείται προς την Τρυπητή, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και τις αρχές.

Η Πολιτική Προστασία με μηνύματα του 112, ζήτησε από τους κατοίκους των περιοχών Αγκαιριά, Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλυφά και Πυργάκι να εκκενώσουν είτε προς την παραλία της Αλυκής είτε προς Δρυό.

Από το απόγευμα της Τρίτης (28/7) είχαν ήδη εκκενωθεί οι περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι.

«Με το ζόρι απομακρύναμε τους κατοίκους από τα σπίτια τους, γιατί δεν ήθελαν να αφήσουν πίσω τα ζώα τους», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Πάρου Χ. Γιουρτζίδης, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που εκτυλίχθηκαν λόγω της πυρκαγιάς. «Δεν έχουμε ακόμη καθαρή εικόνα για τις ζημιές. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι δύο μάντρες έχουν καεί», ανέφερε, προσθέτοντας πως «ο αέρας φυσάει συνεχώς και είναι πολύ δυνατός», δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες: «Παρακαλούμε να μην κινούνται μέσω του περιφερειακού δρόμου Αγκαιριάς – Άσπρο χωριό, ώστε να μην μπλοκάρει η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων».

Ο δήμαρχος Πάρου Κωνσταντίνος Μπιζάς προειδοποίησε ότι από το μεσημέρι και για τρεις μέρες αναμένεται ενίσχυση των ανέμων, με τις ριπές να φτάνουν τα 8 μποφόρ, γεγονός που προκαλεί αυξημένη ανησυχία για την εξέλιξη της φωτιάς στο νησί.

Για σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, η Πάρος βρίσκεται στην κατηγορία 3 του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, με τις αρχές να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή μέχρι να τεθεί η πυρκαγιά υπό έλεγχο.

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