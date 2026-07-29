Εντοπισμός 167 μεταναστών σε Γαύδο και Κρήτη

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Συνολικά 167 μετανάστες διασώθηκαν τις τελευταίες ώρες σε τρία διαφορετικά περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης και της Γαύδου, μετά από επιχειρήσεις υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Η πρώτη επιχείρηση στήθηκε στα ανοιχτά της Γαύδου, όπου πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος εντόπισαν δύο λέμβους. Σε αυτές επέβαιναν συνολικά 93 μετανάστες. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.

Στο ίδιο νησί, αλλά σε ξεχωριστό περιστατικό, σκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε ακόμη μία λέμβο με 36 μετανάστες. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου.

Τέλος, σε τρίτο περιστατικό νότια των Καλών Λιμένων, πλωτό του Λιμενικού εντόπισε λέμβο με 38 επιβαίνοντες. Οι αρχές ξεκίνησαν άμεσα τη μεταφορά των μεταναστών στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

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