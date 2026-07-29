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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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29.07.2026 09:22

Τι πρέπει να ξέρετε όταν ταξιδεύετε με σκύλο στο αυτοκίνητο

29.07.2026 09:22
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Το ταξίδι με αυτοκίνητο και σκύλο μπορεί να γίνει ιδιαίτερα αγχωτικό τόσο για τον κηδεμόνα όσο και για τον τετράποδο σύντροφό του.

Με τη βοήθεια της κτηνιάτρου και ειδικής στη συμπεριφορά των ζώων Zita Talamonti, η Tavo Pets συγκέντρωσε μερικές χρήσιμες συμβουλές για ασφαλέστερα και πιο άνετα ταξίδια με τον σκύλο μας.

Περιορίστε θόρυβο και έντονες μυρωδιές

Η ακοή ενός σκύλου είναι πολύ πιο ευαίσθητη από του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι σειρήνες, κόρνες, ο αέρας από τα ανοιχτά παράθυρα ή ακόμη και η δυνατή μουσική μέσα στο αυτοκίνητο μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το επίπεδο άγχους του. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται η διατήρηση ενός όσο το δυνατόν πιο ήρεμου περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Αντίστοιχα σημαντικό ρόλο παίζουν και οι οσμές. Καλό είναι να αποφεύγονται τα έντονα αρωματικά χώρου, ενώ ένα γνώριμο αντικείμενο, όπως μια κουβέρτα ή το αγαπημένο παιχνίδι του σκύλου, μπορεί να τον βοηθήσει να αισθανθεί μεγαλύτερη ασφάλεια.

Παράλληλα, στις υψηλές ταχύτητες η γρήγορη εναλλαγή των εικόνων έξω από το παράθυρο ενδέχεται να προκαλέσει ναυτία, αποπροσανατολισμό ή άγχος, ιδιαίτερα σε πιο ευαίσθητα ζώα.

Νερό, στάσεις και ελαφρύ στομάχι

Για να μειωθούν οι πιθανότητες ναυτίας, οι ειδικοί προτείνουν ο σκύλος να μην έχει φάει τις τέσσερις έως έξι ώρες πριν από την αναχώρηση. Αντίθετα, θα πρέπει να έχει πάντα πρόσβαση σε φρέσκο νερό και η θερμοκρασία στην καμπίνα να παραμένει σε άνετα επίπεδα. Σε μεγάλα ταξίδια, καλό είναι να γίνεται στάση περίπου κάθε περίπου δύο ώρες, ώστε ο σκύλος να μπορεί να περπατήσει λίγο, να πιει νερό και να χαλαρώσει πριν συνεχιστεί η διαδρομή.

Το κλουβί μεταφοράς είναι θέμα ασφάλειας

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα αφορά τον τρόπο μεταφοράς του σκύλου. Σύμφωνα με την κτηνίατρο Zita Talamonti, ένα κλουβί μεταφοράς στο οποίο το ζώο έχει εξοικειωθεί σταδιακά και το αντιμετωπίζει ως ασφαλές καταφύγιο, περιορίζει τα εξωτερικά ερεθίσματα και προσφέρει πολύ καλύτερη προστασία σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος ή ατυχήματος.

Το κλουβί θα πρέπει να στερεώνεται σωστά με το σύστημα Isofix, ενώ το εσωτερικό του πρέπει να διαθέτει σταθερή και αντιολισθητική επιφάνεια.

Πολλοί ταξιδεύουν χωρίς μέτρα προστασίας

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η Tavo σε 5.000 ιδιοκτήτες κατοικίδιων, περισσότεροι από τους μισούς έχουν ταξιδέψει τουλάχιστον μία φορά χωρίς κάποιο σύστημα ασφαλούς συγκράτησης του ζώου τους. Παράλληλα, περίπου ένας στους τρεις παραδέχθηκε ότι η προσοχή του αποσπάστηκε λόγω του κατοικίδιου κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι, μεταξύ όσων ενεπλάκησαν ή βρέθηκαν πολύ κοντά σε τροχαίο ατύχημα, το 59% δήλωσε ότι το κατοικίδιό του τραυματίστηκε.

Η σωστή προετοιμασία πριν από το ταξίδι δεν εξασφαλίζει μόνο μεγαλύτερη άνεση για τον σκύλο, αλλά συμβάλλει σημαντικά και στην ασφάλεια όλων των επιβατών του αυτοκινήτου.

(Πηγή: autotypos.gr)

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ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 09:56
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