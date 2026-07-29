«Καρφιά» Σακελλαρίδη σε Τσίπρα: Υπάρχει μια δυσκολία στο να μιλήσουμε λόγω συγκεκριμένων πολιτικών προτάσεων της ΕΛΑΣ

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Αποστάσεις στις πολιτικές προτάσεις μεταξύ της Νέας Αριστεράς και της ΕΛΑΣ, κάνουν απαγορευτική την όποια πιθανότητα συζήτησης σύγκλισης των δύο παρατάξεων αυτή τη στιγμή, κατά τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη.

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς μιλώντας στο MEGA, ρωτήθηκε για το σενάριο συνεργασίας και απάντησε πως αν και υπάρχει η δυνατότητα για κοινή δράση, ορισμένες προτάσεις της ΕΛΑΣ κάνουν απαγορευτική την όποια σύγκλιση.

«Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα συγκεκριμένα νομίζω έχει τις δικές του πολιτικές προτάσεις, για τις οποίες στην πραγματικότητα υπάρχει μια δυσκολία. Και αυτό δεν έχει να κάνει έτσι ούτε με καπρίτσια, έχει να κάνει με συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις. Δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο λέει “ναι” στα ιδιωτικά πανεπιστήμια μέσα της διατήρησης του νόμου Πιερρακάκη ή της κατάργησής του και της αλλαγής του με έναν άλλον νόμο που πάλι θα φέρνει ιδιωτικά πανεπιστήμια, να υπάρχει κοινή προγραμματική σύγκλιση» είπε και πρόσθεσε: «Παρόλα αυτά υπάρχουν πολλές δυνατότητες σε πολλά άλλα επίπεδα και με άλλες πολιτικές δυνάμεις να μπορεί να υπάρχει μια σύγκλιση και να υπάρχει κοινή δράση και ενότητα για να απαντήσουμε σε αυτό το μεγάλο πολιτικό κενό, στον κόσμο της Αριστεράς, στον κόσμο τον προοδευτικό που δεν καλύπτεται ούτε καν μετά την ίδρυση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και είναι μεγάλο».

Ο Σακελλαρίδης σχολίασε το γεγονός ότι η αριστερή πτέρυγα είναι σχεδόν υπό… διάλυση και το γεγονός ότι στη Βουλή δεύτερη δύναμη είναι οι… ανεξάρτητοι βουλευτές.

«Είναι πράγματι μια πολύ σύνθετη κατάσταση. Το διαπιστώνουμε κάθε φορά που υπάρχει κοινοβουλευτική διαδικασία. Δηλαδή αυτές τις μέρες ειδικά που ήταν και η διαδικασία της Ολομέλειας για τη συνταγματική αναθεώρηση και χθες η συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα μια ιδιαίτερη κατάσταση με πολλούς ανεξάρτητους πλέον βουλευτές, αποδυναμωμένες κοινοβουλευτικές ομάδες, ιδιαίτερα από την πλευρά της Αριστεράς» είπε και συνέχισε:

«Έχουμε και αυτή την προβληματική εικόνα και στην αντιπολίτευση. Όλο αυτό, ιδιαίτερα όταν η κρίση αυτή προέρχεται από το χώρο τον προοδευτικό, ειδικά την Αριστερά, προφανώς έχει κάποιες συγκεκριμένες αιτίες. Κατά τη δική μου άποψη, το γεγονός ότι δυσκολεύεται αυτή τη στιγμή να πείσει η Αριστερά και ο προοδευτικός χώρος εν γένει, έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχει μια κρίση αξιοπιστίας. Ότι ο κόσμος δυσκολεύεται να εμπιστευτεί, να πιστέψει αυτά τα οποία λέει η Αριστερά. Υπάρχουν αιτίες. Νομίζω σε όλους μας υπάρχει ένα μερίδιο ευθύνης. Δεν είναι ωραίο τώρα να κάνουμε μόνο έτσι ένα blame game στην πραγματικότητα.

Σίγουρα νομίζω ότι είναι αναλογικός όμως και ο και ο βαθμός της ευθύνης. Προφανώς έχει να κάνει με την προηγούμενη περίοδο, το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, που αποτελεί τη μήτρα στην ουσία έτσι των περισσότερων κομμάτων σήμερα στην Αριστερά, ακολούθησε μια πορεία που το ’23 έφτασε σε μια μεγάλη ήττα, ανεξήγητη τότε για πολλούς. Κατά την άποψή μου υπήρχανε πολλοί συγκεκριμένες εξηγήσεις. Μετά ήρθε η περίοδος Κασσελάκη, ήρθε μια περίοδος μακράς απαξίωσης, που στην πραγματικότητα ο κόσμος άρχισε να πιστεύει ότι πλέον όλοι το ίδιο είναι και κοιτάνε την πάρτη τους και κοιτάνε πού θα βολευτούν και πώς θα χωθούνε τώρα, έτσι, και σε ένα νέο πολιτικό εγχείρημα. Επειδή με ρωτήσατε για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα».

Κριτική σε Τσίπρα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Άσκησε εκ νέου κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την συνταγματική αναθεώρηση.

«Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, στην πραγματικότητα κρατάει ακόμη δηλαδή, μια εντελώς αντιφατική στάση. Από τη μια “όχι” στην αναθεώρηση, το άρθρο 16, από την άλλη “ναι” στον νόμο του Πιερρακάκη που, το αντισυνταγματικό, που φέρνει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και επομένως η δύσκολη εξίσωση είναι ότι, αφού του πεις ότι αυτή είναι η πολιτική που μόλις σας είπα, πώς μετά θα μπορέσεις να ανοιχτείς στα ευρύτερα ακροατήρια.

Κατά τη δική μου άποψη, τουλάχιστον εμένα αυτό μου έχει δείξει η πρόσφατη πολιτική εμπειρία στη χώρα μας, ότι κόμματα μικρά, έχω ένα στο μυαλό μου και εσείς φαντάζομαι, που μπόρεσαν να γίνουν κυβέρνηση από το 3% και να προχωρήσουν, ήταν όταν είχανε καθαρή πολιτική άποψη. Όχι όταν προσπαθούσαν να γίνουν αρεστοί στους πολλούς. Φυσικά θα το κάνεις με έναν τρόπο συμπεριληπτικό σε όσο το δυνατόν ευρύτερα ακροατήρια».

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