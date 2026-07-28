Χαμός στη Βουλή: Ο Καιρίδης καταδίκασε τη σεξιστική επίθεση Κυριαζίδη και έπειτα κατηγόρησε την Κωνσταντοπούλου για τοξικότητα

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Νέος γύρος έντονων λεκτικών αντιπαραθέσεων μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη, και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με την προεδρεύουσα του Σώματος, Όλγα Γεροβασίλη, να προσπαθεί να τηρήσει τη τάξη και να τονίζει ότι πρέπει να αποφεύγονται τέτοιες συμπεριφορές.

Με παρεμβάσεις τους επίσης, τόσο ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας όσο και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Γιώργος Αμυράς, δήλωσαν ότι καταδικάζουν απερίφραστα τέτοιες συμπεριφορές.

Παίρνοντας το λόγο ο κ. Καιρίδης, επεσήμανε ότι η προστασία των δικαιωμάτων όλων των Eλλήνων, είναι η κορωνίδα της πολιτικής της ΝΔ, και το έχει αποδείξει με πράξεις όχι με λόγια παίρνοντας δύσκολες αποφάσεις που είχαν και πολιτικό κόστος. Παράλληλα επιτέθηκε στην Αντιπολίτευση κατηγορώντας την για τοξικό λόγο ενώ κατηγόρησε την κ. Κωνσταντοπούλου ότι το κόμμα της επικροτεί επιλεκτικά τη βία.

«Εμείς, δεν διστάζουμε να συγκρουστούμε με συγκεκριμένες ομάδες, διότι για εμάς τα δικαιώματα των πολιτών δεν μπαίνουν στη ζυγαριά του κόστους ή της δημοφιλίας. Υπάρχει απόλυτη καταδίκη κάθε κακοποιητικής συμπεριφοράς, από όπου αν προέρχεται. Δυστυχώς όμως, με πρωτοβουλία άλλων συναδέλφων, υπάρχει βαθύτατα αντικοινωνική, αντιδημοκρατική κακοποιητική συμπεριφορά. Όποιος δίνει το δικαίωμα στον κατηγορούμενο να γίνει κατήγορος δεν προσφέρει στην δημοκρατία», τόνισε ο κ. Καιρίδης αναφερόμενος προσωπικά στην κ. Κωνσταντοπούλου.

Ταυτόχρονα, κατηγόρησε τα κόμματα της Αντιπολίτευσης για υποκρισία, υποστηρίζοντας ότι ενώ υπάρχει «συνάδελφος που του έχει επιβληθεί ταπεινωτική ποινή για κακοποιητική και αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά και είναι ο τελευταίος που δικαιούται να μιλά», δεν καταδικάζεται για τη βία που ασκεί εντός και εκτός βουλής.

Μίλησε ακόμα για «ατέλειωτη ανοχή που έχουμε επιδείξει σε μία φασίζουσα συμπεριφορά», υποστήριξε ότι «ο κατακερματισμός της Αντιπολίτευσης γεννά τη βία», ενώ καταλόγισε «αμετροέπεια και μηδενισμό σε ένα νομοσχέδιο που αφορά κατεξοχήν τον πολιτισμό».

«Από τη πρώτη στιγμή ζητήσαμε να πάρουμε το λόγο για να καταδικάσουμε απαράδεκτες συμπεριφορές. Η υπουργός Πολιτισμού δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν τιμά τον ίδιο τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή τέτοια συμπεριφορά. Δεν χωρούν στη Βουλή σε κακοποιητικές συμπεριφορές ούτε όμως, ούτε αλλά, ούτε άνω τελεία. Μόνο τελεία», τόνισε ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας.

Την απερίφραστη καταδίκη του σε αντικοινοβουλευτικές συμπεριφορές εξέφρασε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Γιώργος Αμυράς.

«Χαίρομαι που αισθανθήκατε την ανάγκη μετά την οικτρή θέση του κ. Καιρίδη να διαχωρίσετε τη θέση σας από μια ακόμα επίθεση εναντίον μου, με φοβερή σκιαιότητα και χυδαιότητα. Ο κ. Μητσοτάκης αν έχει την ελάχιστη κοινοβουλευτική αίσθηση θα πρέπει να σας διαγράψει που πήρατε το λόγο», σχολίασε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Παράλληλα επιτέθηκε στον κ. Καιρίδη κατηγορώντας τον ότι έφτασε στο σημείο να την συσχετίσει με την τοξικότητα την Αντιπολίτευση γιατί ασκεί το δημοκρατικό της καθήκον.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, καταλόγισε στον κ. Καιρίδη «άθλια ψέματα». «Είχατε την ευκαιρία να καταδικάσετε όσα είπε ο κ. Κυριαζίδης αλλά αντίθετα ήρθατε εδώ και χρησιμοποιήσατε ένα ακροδεξιό λόγο, με αντικομουνιστικές φράσεις του εμφυλίου πολέμου», πρόσθεσε.

Η κ. Γεροβασίλη δεν επέτρεψε στον κ. Καιρίδη να πάρει εκ νέου το λόγο επί προσωπικού, τονίζοντας ότι ήταν πολιτική η τοποθέτηση και πρόσθεσε ότι «οι χαρακτηρισμοί θα έπρεπε να αποφεύγονται». «Δεν μπορεί να βάζετε στην ίδια θέση τον υβριστή με τον υβριζόμενο. Παραβιάζετε τον κανονισμό», σχολίασε ο Καιρίδης.

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