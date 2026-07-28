Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου – Αραμπατζή: «Κατεβείτε από την έδρα» – «Δεν είναι μαγαζί σας η Βουλή»

Takeaways by to pontiki AI Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε μεταξύ της Φωτεινής Αραμπατζή και της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ότι προστατεύει τον διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

Η σύγκρουση επεκτάθηκε γρήγορα σε θέματα που αφορούν τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν βαριές εκφράσεις και προσωπικές κατηγορίες.

Η Φωτεινή Αραμπατζή κάλεσε την Ζωή Κωνσταντοπούλου να σεβαστεί τη διαδικασία, ενώ η τελευταία αμφισβήτησε την αμεροληψία της προεδρεύουσας κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

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Σε μετωπική σύγκρουση μεταξύ της βουλευτή της ΝΔ και προεδρεύουσας της συνεδρίασης της Επιτροπής παραγωγής και εμπορίου, Φωτεινής Αραμπατζή, και της πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου εξελίχθηκε η συζήτηση για την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου και τα μέτρα ασφαλείας.

Ο διευθύνων σύμβουλος των «Σιδηροδρόμων Ελλάδος», Χρήστος Παληός, ενημέρωσε τους βουλευτές για τον σιδηρόδρομο , ενώ την περασμένη εβδομάδα στην επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, ο κ. Παληός είχε παραδεχθεί πως το σύστημα ETCS δεν λειτουργεί στα τρένα, προκαλώντας τις σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

Αφορμή για τη μετωπική σύγκρουση αποτέλεσαν οι καταγγελίες της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ότι η Φωτεινή Αραμπατζή «προστατεύει» τον διευθύνοντα σύμβουλο, προκειμένου να μην απαντήσει στα ερωτήματα της αντιπολίτευσης. Η αντιπαράθεση γρήγορα μεταφέρθηκε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με βαριές εκφράσεις.

Φωτεινή Αραμπατζή: Σε μένα δε θα υψώνετε τον τόνο της φωνής σας…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γιατί τι είστε εσείς… Στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ είστε.

Φωτεινή Αραμπατζή: Μιλάτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εσείς; Που θα έπρεπε να είστε προασπίστρια του τεκμηρίου αθωότητας ως δικηγόρος;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Διάβασα τη δικογραφία! Που σηκώνατε τα τηλέφωνα και παίρνατε…

Φωτεινή Αραμπατζή: Μιλάτε εσείς μετά την έκθεση Τυχεροπούλου; Πολύ καλά έκανα και σήκωνα τα τηλέφωνα για δίκαια αιτήματα!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Να κατεβείτε από την έδρα, έχετε σύγκρουση συμφερόντων!

Φωτεινή Αραμπατζή: Αυτά είναι στη φαντασία σας, η οποία ξεπερνά τα πιο ευφάνταστα σενάρια….

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σε όλη τη δικογραφία είναι οι διάλογοί σας!

Φωτεινή Αραμπατζή: Είναι ενδεδειγμένη μια συγγνώμη σε εμένα και τον Λιβανό και σε όσους αρχειοθετήθηκαν…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν κριθήκατε ποτέ, σας προστάτευσε η ΝΔ!

Φωτεινή Αραμπατζή: Δεν είναι μαγαζί σας η Βουλή, δεν έχετε το λόγο. Δεν είναι ιδιοκτησία σας εδώ.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δική σας ιδιοκτησία είναι η Βουλή φαίνεται και κάνετε ό,τι θέλετε. Άξιος ο μισθός σας, άξια και η προστασία σας για το νόμο περί ευθύνης υπουργών…

Φωτεινή Αραμπατζή: Την έκθεση Τυχεροπούλου τη διαβάσατε;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θα μας πείτε εσείς για το επίπεδο, που σας προστάτευσε η ΝΔ;

Φωτεινή Αραμπατζή: Διαβάστε τη δικογραφία…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τη διάβασα, στον καταδικασμένο Μελά μιλάτε!

Φωτεινή Αραμπατζή: Δεν έχετε το λόγο κυρία μου. Μας επιτρέπετε; Μιλήσατε συνολικώς 25 λεπτά.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Και λοιπόν; Αρκούν για 57 νεκρούς;

Φωτεινή Αραμπατζή: Όχι αυτά σε μένα. Να μιλάτε τότε για τρία εικοσιτετράωρα…

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