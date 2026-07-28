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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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28.07.2026 13:58

Ο Χουρδάκης και επισήμως μέλος της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ – Η συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή

28.07.2026 13:58
chourdakis-androulakis

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Η ένταξη του Μιχάλη Χουρδάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ επισημοποιείται, με τον πρώην βουλευτή της ομάδας των Δημοκρατών, να συναντά τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή.

Ο Χουρδάκης αποχώρησε από την ομάδα Κασσελάκη στα τέλη Ιουνίου αμέσως μετά την αποχώρηση της Τζάκρη, για να μεταπηδήσει στην Τρικούπη, στο τρίτο του κόμμα μετά την εκλογή του ως βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας.

O Ανδρουλάκης τόνισε πως η… μεταγραφή έγινε «για να ενώσουμε δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος απέναντι στη διαφθορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της ΝΔ».

Πλέον το ΠΑΣΟΚ θα διαθέτει έχει 33 βουλευτές, με τον Χουρδάκη να εντάσσεται στην ΚΟ.

«Ελπίζω κι εγώ με την όποια ακαδημαϊκή εμπειρία διαθέτω, να συμβάλω στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και στο ήδη ολοκληρωμένο πρόγραμμα που υπάρχει εδώ. Ηρθα για να εργαστώ και να συνεργαστώ σε ότι χρειάζεται» είπε από την πλευρά του ο Χουρδάκης.

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ΤΡΙΤΗ 28.07.2026 15:54
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Με πρωτιά τηλεθέασης εισήλθε στην τελευταία βδομάδα του Ιουλίου το Mega (27/7)

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