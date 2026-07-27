Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση: Μετέτρεψε το ΠΑΣΟΚ σε κόμμα διαμαρτυρίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τη στάση του κόμματος κατά την ψηφοφορία για τα υπό αναθεώρηση άρθρα του Συντάγματος.
Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι οδήγησε το κόμμα σε μια πορεία «στείρας άρνησης και οπισθοδρόμησης», μετατρέποντάς το σε «κόμμα διαμαρτυρίας».
Στη σχετική ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραθέτει τα άρθρα για τα οποία, όπως αναφέρει, το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να δηλώσει «παρών» ή να καταψηφίσει την αναθεώρησή τους.
«Όσο κι αν ο κ. Ανδρουλάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, η ιστορία από σήμερα θα γράφει ότι επί των ημερών του το ΠΑΣΟΚ αρκέστηκε σε ένα αμήχανο παρών ή καταψήφισε την αναθεώρηση μεταξύ άλλων:
Η σημερινή στάση του κ. Ανδρουλάκη, σε συνέχεια πολλών προγενέστερων αποφάσεων, συνιστά το αποκορύφωμα της συνειδητής επιλογής του ίδιου να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στείρας άρνησης και οπισθοδρόμησης.
Τελικοί κριτές θα είναι οι πολίτες».
Διαβάστε επίσης:
ΚΕΕΛΠΝΟ: Κλιμακώνεται η κόντρα Γεωργιάδη – Πολάκη: «Καλά κάνεις και φοβάσαι, έρχονται δικαστήρια» – «Ομολόγησες κατάχρηση εξουσίας»
Συνταγματική Αναθεώρηση: Χωρίς συναίνεση, με τις γαλάζιες ψήφους πέρασε η πρόταση ΝΔ – «Παρών» από Ντόρα στο άρθρο 30 για θητεία ΠτΔ
Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης επιδιώκει ένα Σύνταγμα, που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.