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27.07.2026 21:10

Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση: Μετέτρεψε το ΠΑΣΟΚ σε κόμμα διαμαρτυρίας

27.07.2026 21:10
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Επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τη στάση του κόμματος κατά την ψηφοφορία για τα υπό αναθεώρηση άρθρα του Συντάγματος.

Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι οδήγησε το κόμμα σε μια πορεία «στείρας άρνησης και οπισθοδρόμησης», μετατρέποντάς το σε «κόμμα διαμαρτυρίας».

Στη σχετική ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραθέτει τα άρθρα για τα οποία, όπως αναφέρει, το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να δηλώσει «παρών» ή να καταψηφίσει την αναθεώρησή τους.

«Όσο κι αν ο κ. Ανδρουλάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, η ιστορία από σήμερα θα γράφει ότι επί των ημερών του το ΠΑΣΟΚ αρκέστηκε σε ένα αμήχανο παρών ή καταψήφισε την αναθεώρηση μεταξύ άλλων:

  • του άρθρου 16, δηλαδή την προστασία της γλώσσας και της σημαίας και τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα,
  • του άρθρου 21 για την προσιτή στέγη και τη διαγενεακή δικαιοσύνη και αλληλεγγύη,
  • του άρθρου 24 για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης,
  • του άρθρου 51 για τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και εντός της επικράτειας,
  • του άρθρου 78 για την απαγόρευση της αναδρομικής φορολογίας και τη φορολογική και επενδυτική σταθερότητα,
  • του άρθρου 79 για τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία, ούτως ώστε να θωρακιστεί η πατρίδα μας από όσους έχουν σκοπό να κάνουν στο μέλλον πολιτική με δανεικά από τις επόμενες γενιές,
  • του άρθρου 86 για τον περιορισμό του ρόλου της Βουλής κατά τη διερεύνηση της ευθύνης των υπουργών,
  • του άρθρου 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης και
  • του άρθρου 103 για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.

Η σημερινή στάση του κ. Ανδρουλάκη, σε συνέχεια πολλών προγενέστερων αποφάσεων, συνιστά το αποκορύφωμα της συνειδητής επιλογής του ίδιου να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στείρας άρνησης και οπισθοδρόμησης.

Τελικοί κριτές θα είναι οι πολίτες».

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