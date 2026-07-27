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27.07.2026 22:41

Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκαν δύο αδέλφια από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στους Ταγαράδες

27.07.2026 22:41
adelfia-eksafanisi

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Εξαφανίστηκαν την Κυριακή, 26/7, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Ταγαράδων Θεσσαλονίκης δύο αδέλφια, ο Σαχράμ Αζίζι, 14 ετών, και ο Αλί Αζίζι , 15 ετών, αφγανικής καταγωγής.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, Δευτέρα 27/7, και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση, ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή τους σε κίνδυνο.

Ο Σαχράμ Αζίζι έχει ύψος 1.70 μ., είναι 60 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Ο Αλί Αζίζι έχει ύψος 1.70 μ., είναι 60 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Και οι δύο είναι άγνωστο τι φορούσαν την ημέρα που εξαφανίστηκαν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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