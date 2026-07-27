Βουτιά στο πετρέλαιο και ανάσα στη Wall Street από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ και Ιράν

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Ισχυρή πτώση κατέγραψαν τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 οι τιμές του αργού πετρελαίου, υποχωρώντας στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων οκτώ και πλέον ημερών, μετά την αιφνιδιαστική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αναστείλουν προσωρινά την αεροπορική εκστρατεία κατά του Ιράν.

Η εξέλιξη αναζωπύρωσε τις προσδοκίες για διπλωματική αποκλιμάκωση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία θα μπορούσε να επιτρέψει την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και την ομαλοποίηση των πετρελαϊκών ροών.

Το Brent έκλεισε στα 88,36 δολάρια

Τα συμβόλαια του Brent υποχώρησαν κατά 8,42 δολάρια ή 8,7%, κλείνοντας στα 88,36 δολάρια το βαρέλι, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουλίου.

Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate, γνωστό ως WTI, έχασε 6,70 δολάρια ή 7,5% και διαμορφώθηκε στα 82,61 δολάρια το βαρέλι, στα χαμηλότερα επίπεδα από τις 16 Ιουλίου.

Νωρίτερα στη συνεδρίαση, τα συμβόλαια Σεπτεμβρίου του Brent υποχωρούσαν περισσότερο από 6%, κινούμενα κοντά στα 90,60 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI κατέγραφε απώλειες περίπου 5,7%, κοντά στα 84,10 δολάρια.

Από τα 100 δολάρια στη μεγάλη υποχώρηση

Την προηγούμενη εβδομάδα το Brent είχε ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς η πολεμική σύγκρουση είχε επεκταθεί από τα Στενά του Ορμούζ έως την Ερυθρά Θάλασσα, περιορίζοντας σημαντικά τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω των βασικών θαλάσσιων διαδρομών.

Η κατάσταση είχε επηρεάσει ιδιαίτερα τη Σαουδική Αραβία, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα αργού πετρελαίου παγκοσμίως, καθώς είχε δυσχεράνει τις αποστολές προς την Ασία μέσω των Στενών Μπαμπ αλ Μαντέμπ.

Καταλύτης για τη νέα πτώση ήταν η παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η οποία περιόρισε το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου που είχε ενσωματωθεί στις τιμές της ενέργειας.

Ο Τραμπ μιλά για «καλές συνομιλίες»

Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε στο «Fox News Sunday» και σε άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να παγώσει προσωρινά τις αμερικανικές επιθέσεις, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στη διπλωματία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε «καλές συνομιλίες» με το Ιράν και ότι «υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει συμφωνία».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει σε «ισχυρή στρατιωτική δράση».

Οι κίνδυνοι στη Μέση Ανατολή παραμένουν

Παρά την αποκλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, οι γεωπολιτικές εστίες έντασης δεν έχουν εξαφανιστεί.

Νέα ένταση καταγράφηκε μετά το πλήγμα της Ουκρανίας σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα, με την Τεχεράνη να χαρακτηρίζει την ενέργεια «εχθρική και εγκληματική».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν πτωτικά, παρά το γεγονός ότι η αντιαεροπορική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας κατέρριψε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράκ.

Την ίδια ώρα, οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν κρίσιμες εγκαταστάσεις εφοδιασμού και μεταφοράς πετρελαίου, οι οποίες συνδέουν την ανατολική Σαουδική Αραβία με το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Η αγορά αναζητά διαρκώς θετικές ειδήσεις»

«Η αγορά φαίνεται να αναζητά διαρκώς θετικές ειδήσεις σε μια περιοχή που εξακολουθεί να μην τις προσφέρει», σχολίασε ο αναλυτής της PVM, Τζον Έβανς.

Όπως εξήγησε, η προσωρινή αναστολή των στρατιωτικών επιχειρήσεων αποτελεί ασφαλώς θετική εξέλιξη, δεν διασφαλίζει όμως ότι οι ροές πετρελαίου θα αποκατασταθούν σύντομα.

Κατά την εκτίμησή του, οι τιμές θα συνεχίσουν να υποχωρούν μόνο εφόσον τα υψηλά επίπεδα των τελευταίων εβδομάδων περιορίσουν ουσιαστικά τη ζήτηση και όχι εξαιτίας «αμφίβολων μικρών εκεχειριών».

Ανάσα στη Wall Street από την πτώση του πετρελαίου

Σε θετικό έδαφος για δύο από τους τρεις βασικούς δείκτες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Wall Street τη Δευτέρα, καθώς η αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν οδήγησε αισθητά χαμηλότερα τις τιμές του πετρελαίου.

Οι επενδυτές πήραν μια «ανάσα» από την πτώση της ενέργειας, σε μια εβδομάδα που περιλαμβάνει τόσο την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών για τα επιτόκια όσο και σειρά ανακοινώσεων αποτελεσμάτων από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους.

Στο κλείσιμο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,51% ή 262 μονάδες, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,03%, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε κατά 0,18%.

Η πτώση του πετρελαίου λειτούργησε υποστηρικτικά για τις μετοχές, καθώς περιόρισε τις ανησυχίες ότι ένα παρατεταμένο ενεργειακό σοκ θα μπορούσε να προκαλέσει νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και να οδηγήσει τη Fed σε ακόμη πιο επιθετική νομισματική πολιτική.

Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών

Μετά την προσωρινή ανακούφιση από την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, η προσοχή των επενδυτών στράφηκε στις επόμενες ημέρες, καθώς οι Amazon, Apple, Meta Platforms και Microsoft αναμένεται να ανακοινώσουν τα τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματά τους.

Στο επίκεντρο βρίσκεται κυρίως το κόστος της κούρσας για την τεχνητή νοημοσύνη.

Μετά την αρνητική αντίδραση της αγοράς στα αποτελέσματα της Alphabet την προηγούμενη εβδομάδα, οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για το εάν οι μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες σκοπεύουν να συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό τις τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η αγορά βρίσκεται ουσιαστικά αντιμέτωπη με ένα δύσκολο δίλημμα. Η συνέχιση των υψηλών δαπανών μπορεί να ενισχύσει τις ανησυχίες για το κατά πόσο οι επενδύσεις αυτές θα αποδώσουν τα αναμενόμενα κέρδη.

Μια ενδεχόμενη επιβράδυνσή τους, ωστόσο, θα μπορούσε να προκαλέσει πιέσεις στους κατασκευαστές ημιαγωγών και στις υπόλοιπες εταιρείες που έχουν επωφεληθεί περισσότερο από την επενδυτική έκρηξη στην τεχνητή νοημοσύνη.

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