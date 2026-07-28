Τραμπ: Συντρίβουμε το Ιράν, εξασφαλίζουμε ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο (Video)

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Την εκτίμηση ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν αποδυναμώσει καθοριστικά το Ιράν διατύπωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν δεχθεί συντριπτικά πλήγματα. Παράλληλα, εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ άσκησε κριτική στον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, λέγοντας πως το Ιράν δεν αντιμετωπίζεται με οικονομικά ανταλλάγματα αλλά με στρατιωτική ισχύ.

Κατά την ομιλία του σε εγκαταστάσεις της General Motors, στο Μίσιγκαν, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλήξει καίρια το ιρανικό ναυτικό, την πολεμική αεροπορία, τη στρατιωτική ηγεσία, μεγάλο μέρος της αντιαεροπορικής άμυνας, καθώς και τις δυνατότητες παραγωγής drones και πυραύλων.

«Έχουμε καταστρέψει το ναυτικό τους, έχουμε καταστρέψει την αεροπορία τους, έχουμε καταστρέψει την ηγεσία τους, έχουμε καταστρέψει τα αντιαεροπορικά τους συστήματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Νικάμε κατά κράτος την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές ενέργειες έχουν αποδυναμώσει σημαντικά τη χώρα.

«Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο – Η παραγωγή των drones τους έχει πέσει στο 7%»

Ο Τραμπ επανέλαβε ακόμη ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικές δυνατότητες.

«Εξασφαλίζουμε ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας μία από τις πάγιες θέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ παρομοίασε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με το να παίζει κάποιος… μπάντζο.

Trump on Iran War: It’s like playing a banjo. pic.twitter.com/JGRD9BxPOO — Acyn (@Acyn) July 27, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ακόμη ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχουν περιοριστεί σημαντικά μετά τα αμερικανικά πλήγματα.

«Τα drones τους κατασκευάζονται πλέον με ρυθμό περίπου 7%», είπε, υποστηρίζοντας ότι τα αμερικανικά πλήγματα έχουν περιορίσει σημαντικά τις στρατιωτικές βιομηχανικές δυνατότητες της Τεχεράνης.

«Αν δεν είχαμε ενεργήσει με τόσο σκληρό τρόπο, δεν θα υπήρχαν συνομιλίες»

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η στρατιωτική πίεση που ασκήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν εκείνη που οδήγησε το Ιράν στην επανέναρξη των επαφών για μια πιθανή συμφωνία.

«Αυτή τη στιγμή μιλούν μαζί μας για να επιτευχθεί μια συμφωνία. Αν δεν είχαμε ενεργήσει με τόσο σκληρό τρόπο, δεν θα υπήρχαν συνομιλίες», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι οι νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιούνται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη λειτουργούσε ως «ο νταής της Μέσης Ανατολής» επί σχεδόν μισό αιώνα. «Το Ιράν ήταν ο νταής της Μέσης Ανατολής για 47 έως 50 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο Ομπάμα πίστευε ότι μπορούσε να εξαγοράσει το Ιράν»

Ασκώντας κριτική τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, ο Τραμπ τόνισε ότι η προσπάθεια προσέγγισης του Ιράν μέσω οικονομικών κινήτρων ήταν καταδικασμένη να αποτύχει.

«Ο Μπαράκ Ομπάμα πίστευε ότι μπορούσε να εξαγοράσει το Ιράν. Δεν μπορείς να τους εξαγοράσεις. Πρέπει να τους νικήσεις, και εμείς τους συντρίβουμε», δήλωσε.

President Trump on Iran:



You can't bribe them. You gotta beat them, and we are beating the hell out of them. pic.twitter.com/LSdscTrIRt — World Source News (@Worldsource24) July 27, 2026

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας

Παρά τις ιδιαίτερα επιθετικές τοποθετήσεις του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη των επαφών μεταξύ των δύο πλευρών.

«Θα δούμε πώς θα καταλήξει όλο αυτό. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται πολύ φιλικές διαπραγματεύσεις», είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

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