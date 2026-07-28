«Πώς και πού να σκοτώσετε τη Μελάνια Τραμπ»: Βίντεο από το Ιράν παρουσιάζει τις «αδυναμίες» της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ

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Ανησυχία προκαλεί βίντεο που κυκλοφόρησε στο Ιράν και έχει διαδοθεί ευρέως στο διαδίκτυο, καθώς παρουσιάζει σενάρια γύρω από το «πώς και πού» θα μπορούσε να δολοφονηθεί η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

Το βίντεο φέρεται να δημοσιεύθηκε αρχικά από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο θεωρείται προσκείμενο στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Στο περιεχόμενό του επιχειρεί να παρουσιάσει τις «αδυναμίες» της συζύγου του Αμερικανού προέδρου ενόψει μιας πιθανής τρομοκρατικής επίθεσης ή απόπειρας δολοφονίας. Ωστόσο, χρησιμοποιεί στοιχεία που είναι ήδη δημόσια διαθέσιμα, όπως τα κωδικά ονόματα του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ.

Iran’s Tasnim News releases footage showing how to kill the First Lady showing locations she attends:



Where and how can Melania Trump be reached?



– The information used in this video, regarding Melania's movements and the nature of the operations, comes from several anonymous… pic.twitter.com/C21JC6MyyA — World Source News (@Worldsource24) July 27, 2026

Απειλές κατά της Μελάνια Τραμπ και του γιου της, Μπάρον

Στο βίντεο αναφέρεται ότι η σημαντικότερη «αδυναμία» της Μελάνια Τραμπ είναι η «αγάπη για τη μόδα» και οι αγοραστικές της συνήθειες. Παράλληλα, εμφανίζονται αεροφωτογραφίες, χάρτες και γραφικές απεικονίσεις σημείων που φέρεται να επισκέπτεται συχνά.

«Τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το βίντεο είναι αποτέλεσμα της εξαγωγής πληροφοριών από διάφορα ανώνυμα δίκτυα ασφαλείας και δορυφορικές εικόνες», σημειώνει ο αφηγητής του βίντεο.

Σύμφωνα με την US Express, στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε πιθανό σχέδιο δηλητηρίασης που θα υλοποιούσαν «αγωνιστές της ελευθερίας». Επιπλέον, το βίντεο περιλαμβάνει απειλές και κατά του γιου της Μελάνια και του Ντόναλντ Τραμπ, Μπάρον, με το τελευταίο μήνυμα να αναφέρει ότι ο 20χρονος «θα πρέπει να μας περιμένει».

Επαφές μέσω μεσολαβητών για τα Στενά του Ορμούζ

Το βίντεο δημοσιοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν τεταμένες, ενώ, σύμφωνα με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Βαλτς, ο Ντόναλντ Τραμπ «δίνει λίγο χώρο στις συνομιλίες».

«Είχαμε τόσο το Ομάν, όσο και το Ιράν, καθώς και αρκετούς άλλους διαπραγματευτές μας, σε επαφή σε κάθε επίπεδο, από τα πιο ανώτερα επίπεδα μέχρι και το τεχνικό επίπεδο, τις τελευταίες εβδομάδες και ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες», ανέφερε στο Fox News.

Οι ΗΠΑ έχουν διακόψει τις επιθέσεις τους, έπειτα από την κλιμάκωση σχεδόν δύο εβδομάδων που ακολούθησε τα πυρά του Ιράν εναντίον πλοίων τα οποία επιχειρούσαν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρανικού στρατού, που μίλησε την Κυριακή στην κρατική τηλεόραση, και η Τεχεράνη έχει σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τις τελευταίες δύο ημέρες.

Το προηγούμενο διάστημα, πάντως, το Ιράν είχε εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον χωρών που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τρία μέλη των ενόπλων δυνάμεων σε βάση στην Ιορδανία και ένα ακόμη στο Ιράκ.

Περιφερειακός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε τη Δευτέρα, 27/7, στο Associated Press, χαρακτήρισε «σημαντική» την πρόοδο στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες. Όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με το Ιράν και το Ομάν για τη δημιουργία μηχανισμού που θα ρυθμίζει τη διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, ζήτημα που αποτέλεσε την αφορμή για τον τελευταίο κύκλο συγκρούσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Τεχεράνη ότι οι μεσολαβητές μεταφέρουν μηνύματα, χωρίς όμως να υπάρχουν απευθείας συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες: «Οι μεσολαβητές ενδέχεται να μας μεταφέρουν μηνύματα από την αμερικανική πλευρά σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή. Αλλά προς το παρόν, δεν έχουμε διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά».

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι την Παρασκευή και το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν διαδοχικοί γύροι επαφών μεταξύ Ιράν και Ομάν για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

«Ο στόχος είναι το Ιράν και το Ομάν, ως τα δύο παράκτια κράτη, να αναπτύξουν μηχανισμούς για να διασφαλίσουν την ασφαλή ναυσιπλοΐα μέσω του Πορθμού του Ορμούζ, σεβόμενοι τα κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία και των δύο παράκτιων κρατών, καθώς και την ασφάλεια και τα εθνικά συμφέροντα του Ιράν», τόνισε ο Μπαγκάεϊ.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι «η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ δεν έχει αλλάξει» και ότι η συγκεκριμένη πλωτή οδός παραμένει κλειστή.

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