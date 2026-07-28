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28.07.2026 00:23

Βουλή: Κατατέθηκε το ν/σ για τα προγράμματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών και τα προαιρετικά ομαδικά ασφαλιστικά προϊόντα

28.07.2026 00:23
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Την ερχόμενη Πέμπτη εισάγεται προς επεξεργασία, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης: περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης».

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Δευτέρας,27/7, έχει ως αντικείμενο:

α) τη θέσπιση ειδικών και ενιαίων διατάξεων για τα προγράμματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών που προσφέρονται από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (εφεξής: Τ.Ε.Α.) και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις,

β) τη ρύθμιση πρότυπου προαιρετικού ομαδικού ασφαλιστικού προϊόντος επαγγελματικής συνταξιοδότησης με την ονομασία «Ομαδικό Ασφαλιστικό Προϊόν Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης» (εφεξής: Ο.Α.Π.Ε.Σ.),

γ) τη ρύθμιση των ζητημάτων καταχώρισης, παραγωγής, διανομής και εποπτείας του Ομαδικού Ασφαλιστικού Προϊόντος Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης και

δ) τη συμπλήρωση του ν. 5078/2023 (Α΄ 211), περί ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης.

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ΤΡΙΤΗ 28.07.2026 00:52
vouli-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατατέθηκε το ν/σ για τα προγράμματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών και τα προαιρετικά ομαδικά ασφαλιστικά προϊόντα

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