Συνταγματική Αναθεώρηση: «Παρών» από Ντόρα στο άρθρο 30 για την εξαετή θητεία του ΠτΔ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πέρασε η πρόταση της ΝΔ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση με τις ψήφους της πλειοψηφίας, στην ψηφοφορία επί των 33 άρθρων που ξεκίνησε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, μετά την ολοκλήρωση της τριήμερης συζήτησης.

Διαφοροποίηση σημειώθηκε από την Ντόρα Μπακογιάννη στο άρθρο 30 που προβλέπει μία θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εξαετούς διάρκειας όμως.

Η Ντόρα Μπακογιάννη έχει διαφοροποιηθεί κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια υποστηρίζοντας πως το σημερινό καθεστώς, δύο πενταετείς θητείες δηλαδή, είναι προτιμότερο.

Διαβάστε επίσης:

Η Ματίνα Παγώνη νέα πρόεδρος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου – Θύελλα αντιδράσεων από γιατρούς και κόμματα

Φλωρίδης: Επίθεση σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και …ΕΛ.Α.Σ. με φόντο έναν ακόμη καβγά με την Ζωή – Οι γιαπωνέζοι στρατιώτες και το έργο που δεν κόβει εισιτήρια

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση ανακοινώνει 4,49 δισ. πλεόνασμα αλλά δεν θέλει να στηρίξει την κοινωνία