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27.07.2026 19:36

Συνταγματική Αναθεώρηση: «Παρών» από Ντόρα στο άρθρο 30 για την εξαετή θητεία του ΠτΔ

27.07.2026 19:36
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Πέρασε η πρόταση της ΝΔ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση με τις ψήφους της πλειοψηφίας, στην ψηφοφορία επί των 33 άρθρων που ξεκίνησε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, μετά την ολοκλήρωση της τριήμερης συζήτησης.

Διαφοροποίηση σημειώθηκε από την Ντόρα Μπακογιάννη στο άρθρο 30 που προβλέπει μία θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εξαετούς διάρκειας όμως.

Η Ντόρα Μπακογιάννη έχει διαφοροποιηθεί κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια υποστηρίζοντας πως το σημερινό καθεστώς, δύο πενταετείς θητείες δηλαδή, είναι προτιμότερο.

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