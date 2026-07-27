Βόλος: Άγρια συμπλοκή στο κέντρο της πόλης – Αναφορές για επίθεση με μπαλτά, ένας τραυματίας

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Ένα άγριο επεισόδιο έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας, 27/7, στο κέντρο του Βόλου, με δύο άνδρες να «πιάνονται στα χέρια» στη μέση του δρόμου, προκαλώντας αναστάτωση στους περαστικούς.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ερμού, κοντά στη συμβολή της με την οδό Καρτάλη, με τη λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο άνδρες να κλιμακώνεται γρήγορα, και αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν ότι ένας από τους εμπλεκόμενους έβγαλε μπαλτά και επιχείρησε να επιτεθεί στον αντίπαλό του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους δύο άνδρες τραυματίστηκε στο χέρι. Ο δεύτερος εμπλεκόμενος αποχώρησε από το σημείο πριν από την άφιξη των αστυνομικών και αναζητείται από τις Αρχές.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, πρόκειται για πατέρα και γιο, οι οποίοι είναι άστεγοι και βρίσκονται συχνά στο σημείο όπου έλαβε χώρα ο αιματηρός διαπληκτισμός.

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