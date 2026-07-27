Στοιχεία-σοκ γκρεμίζουν τον μύθο: Χαμηλής αξίας ο ελληνικός τουρισμός – +5,6% στις αφίξεις, μόλις +2,8% στα έσοδα ανά επισκέπτη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε ένα οικονομικό υπόδειγμα χαμηλής παραγωγικότητας και επισφάλειας φαίνεται να εγκλωβίζεται η ελληνική οικονομία το 2026, την ώρα που η «βαριά βιομηχανία» της χώρας καταγράφει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Πίσω από την εικόνα των γεμάτων προορισμών και των πανηγυρισμών για τη διαρκή αύξηση των ταξιδιωτικών ροών, τα τρέχοντα στοιχεία αποκαλύπτουν μια σκληρή πραγματικότητα: ο ελληνικός τουρισμός παράγει πλέον χαμηλή οικονομική αξία ανά επισκέπτη, βασίζοντας την ανάπτυξή του αποκλειστικά στον τεράστιο όγκο αφίξεων.

Σύμφωνα με τα τελευταία απολογιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2025, οι διεθνείς ταξιδιώτες έφτασαν τα 37,98 εκατομμύρια (χωρίς την κρουαζιέρα), καταγράφοντας άνοδο 5,6% σε σύγκριση με τα 35,95 εκατομμύρια του 2024. Η ίδια ανοδική τάση στις αφίξεις συνεχίζεται αδιάκοπα και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ωστόσο, η ποσοτική αυτή μεγέθυνση αποδεικνύεται «πήλινος κολοσσός». Ενώ τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9,4%, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι ενισχύθηκε μόλις κατά 2,8%, με τη διάρκεια παραμονής των τουριστών να σημειώνει υποχώρηση κατά 4,5%.

Δυσανάλογη εξάρτηση του ΑΕΠ και χαμηλή ανταγωνιστικότητα

Η εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από το τουριστικό προϊόν αγγίζει πλέον επικίνδυνα επίπεδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα έσοδα από τον εισερχόμενο τουρισμό αντιστοιχούν στο 9,1% του ελληνικού ΑΕΠ, τοποθετώντας τη χώρα στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό εξάρτησης, πίσω μόνο από την Κροατία (17,5%), την Κύπρο και τη Μάλτα (10,6%) και την Πορτογαλία (9,6%).

Παρά ταύτα, τα συνολικά ταξιδιωτικά έσοδα —τα οποία από τα 21,6 δισ. ευρώ του 2024 κινήθηκαν περαιτέρω ανοδικά το 2025 και το 2026— δεν μεταφράζονται σε αντίστοιχη αύξηση της παραγωγικότητας. Η μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη στην Ελλάδα παραμένει αισθητά χαμηλότερη από εκείνη ανταγωνιστικών προορισμών όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία.

Το παράδειγμα της Ισπανίας και η στρατηγική 2026-2027

Η σύγκριση με την Ισπανία αποτυπώνει ανάγλυφα το ελληνικό διαρθρωτικό πρόβλημα. Η Ισπανία, παρότι υποδέχεται σχεδόν διπλάσιο αριθμό τουριστών, καταφέρνει να επιτυγχάνει σημαντικά υψηλότερη μέση δαπάνη ανά επισκέπτη.

Μάλιστα, η ισπανική τουριστική στρατηγική για την περίοδο 2026-2027 επικεντρώνεται πλέον αποκλειστικά στην αύξηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος —μέσω επενδύσεων στον αστικό, γαστρονομικό, συνεδριακό και πολιτιστικό τουρισμό— και όχι στη διεύρυνση των κεφαλών. Αντίθετα, η Ελλάδα το 2026 συνεχίζει να επιμένει σε ένα μοντέλο έντονης εποχικότητας, με συγκέντρωση επισκεπτών σε λίγους νησιωτικούς προορισμούς και με μεγάλο μέρος της δραστηριότητας να διακινείται μέσω πακέτων χαμηλού περιθωρίου κέρδους.

Όταν σε αυτά προστίθεται η αλματώδης αύξηση του λειτουργικού κόστους (ενέργεια, μεταφορές, διαμονή) που καταγράφεται φέτος, η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων συμπιέζεται περαιτέρω.

Εργασιακή επισφάλεια και κοινωνικές παρενέργειες

Οι παρενέργειες αυτού του μοντέλου διαχέονται πλέον έντονα στην κοινωνία. Οι υπηρεσίες φιλοξενίας και εστίασης απορροφούν όλο και μεγαλύτερο τμήμα του ενεργού πληθυσμού, προσφέροντας όμως κατά κανόνα επισφαλείς θέσεις εργασίας, με χαμηλές αμοιβές, χαμηλό δείκτη τήρησης της εργασιακής νομοθεσίας και μηδενικές προοπτικές ανέλιξης.

Ταυτόχρονα, το φαινόμενο του υπερτουρισμού προκαλεί σοβαρή υποβάθμιση τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Η αλόγιστη εξάπλωση της τουριστικής δραστηριότητας εκτοξεύει το κόστος κατοικίας, δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα σε γιατρούς, καθηγητές και λοιπούς δημόσιους λειτουργούς που καλούνται να υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές.

Η αναγκαιότητα για αλλαγή υποδείγματος

Είναι φανερό ότι η ελληνική οικονομία εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την ποσοτική μεγέθυνση του τουρισμού, πιέζοντας τις υποδομές, το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες, χωρίς να εξασφαλίζει ανάλογη αύξηση της παραγωγικότητας ή του κατά κεφαλήν εισοδήματος.

Η Ελλάδα χρειάζεται τουρίστες υψηλότερης δαπάνης, μεγαλύτερης διάρκειας παραμονής και μεγαλύτερης κατανάλωσης τοπικών προϊόντων. Μόνο έτσι ο τουρισμός θα μετατραπεί από έναν κλάδο υψηλής εξάρτησης σε έναν πραγματικό μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης.

Διαβάστε επίσης:

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Σχεδόν 2,5 δισ. ευρώ σε 4,3 εκατ. δικαιούχους έως τις 31 Ιουλίου

«Ανοίγει» τη Δευτέρα ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός: Οι κρίσιμες λεπτομέρειες

ΟΟΣΑ: «Πίεση» για ευκολότερες απολύσεις