Στρατηγική συνεργασία ‘’το Μάννα’’  Ν. Τσατσαρωνάκης με Elikonos 3

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Tη στρατηγική συνεργασία της με την Elikonos 3 ανακοινώνει η εταιρεία ‘’το Μάννα’’ Ν. Τσατσαρωνάκης ΑΒΕΕ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης, εξωστρέφειας και περαιτέρω ενίσχυσης της δυναμικής της.

Η είσοδος της Elikonos 3 στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, με μειοψηφικό ποσοστό, αποτελεί έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης στη μέχρι σήμερα πορεία της, τις αναπτυξιακές της προοπτικές και τη διοικητική ομάδα που την οδήγησε από την κρητική γη στη σύγχρονη ελληνική και διεθνή αγορά τροφίμων.

Η συμφωνία πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία βρίσκεται σε σταθερά ανοδική τροχιά, καταγράφοντας ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και έχοντας χτίσει μια βαθιά σχέση εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές. Με διευρυμένη παρουσία στα κανάλια λιανικής και σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, από το παραδοσιακό κρητικό παξιμάδι έως τις νέες σειρές snacking που καταγράφουν ιδιαίτερα δυναμική πορεία, ‘’το Μάννα’’ Τσατσαρωνάκη αποδεικνύει στην πράξη ότι η παράδοση μπορεί να εξελιχθεί σε ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η συνεργασία με την Elikonos 3 θα υποστηρίξει την επιτάχυνση του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας, με έμφαση στην ενίσχυση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, η διοίκηση της εταιρείας παραμένει στα χέρια της οικογένειας Τσατσαρωνάκη, διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια και τη διαφύλαξη των αξιών που τη διέπουν διαχρονικά.

Η κα. Ελένη Τσατσαρωνάκη, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας ‘’το Μάννα’’ Τσατσαρωνάκη, δήλωσε:

«Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε την Elikonos 3 στην οικογένεια του ‘’Μάννα’’ Τσατσαρωνάκη. Η συνεργασία αυτή είναι για εμάς συνειδητή επιλογή εξέλιξης που βασίζεται σε κοινό όραμα και αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Το νέο σχήμα προσθέτει στρατηγικό βάθος για την επιτάχυνση του αναπτυξιακού μας πλάνου σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο. Η διοίκηση της εταιρείας παραμένει σταθερή στο τιμόνι, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της φιλοσοφίας που την ανέδειξε: την προσήλωση στην ποιότητα, τον σεβασμό προς τον καταναλωτή και τις αξίες που διαχρονικά έχουν καθοδηγήσει την πορεία του ‘’Μάννα’’ και το έχουν καταστήσει ένα από τα πιο αγαπητά ελληνικά brands τροφίμων.

Με τη νέα αυτή προοπτική, συνεχίζουμε την πορεία εξέλιξης του ‘’Μάννα’’, με στόχο να φέρουμε την αξία των κρητικών προϊόντων πιο κοντά σε καταναλωτές σε όλο τον κόσμο».

Ο Δημήτρης Βιδάκης, Partner της Elikonos Capital, δήλωσε:

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς το γεγονός ότι η οικογένεια Τσατσαρωνάκη και η διοίκησή της, μας εμπιστεύθηκαν και μας επέλεξαν ως στρατηγικό συνεργάτη στο επόμενο κεφάλαιο της πορείας της εταιρείας.

‘’το Μάννα” είναι μία εξαιρετικά επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση, η οποία έχει χτίσει, μέσα από δεκαετίες συνέπειας, σκληρής δουλειάς και προσήλωσης στην ποιότητα, ένα ισχυρό brand με ξεχωριστή θέση στην ελληνική αγορά τροφίμων. Η είσοδός μας στο μετοχικό της κεφάλαιο προέρχεται από την κοινή επιθυμία να ενώσουμε δυνάμεις, εμπειρία και τεχνογνωσία, με απόλυτο σεβασμό στην ταυτότητα, τις αξίες και την επιχειρηματική κληρονομιά της Εταιρείας.

Πιστεύουμε βαθιά στις προοπτικές της εταιρείας ‘’το Μάννα” και φιλοδοξούμε να υποστηρίξουμε τη διοίκησή της στην επιτάχυνση της ανάπτυξης, στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και στην αξιοποίηση νέων ευκαιριών, διατηρώντας πάντοτε αναλλοίωτη την αυθεντικότητα, την ποιότητα και τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει με τους καταναλωτές.

Για εμάς, η συγκεκριμένη επένδυση είναι πρωτίστως μια συνεργασία ανθρώπων με κοινές αξίες, μακροπρόθεσμο όραμα και πίστη στη δύναμη της ελληνικής επιχειρηματικότητας».

Διαβάστε επίσης:

Westnet: Ισχυρή αναπτυξιακή πορεία το 2025 με σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας και πλήρη αναστροφή του EBITDA

Αλέξανδρος Εξάρχου: «Στρατηγικό ορόσημο για τον Όμιλο AKTOR η ολοκλήρωση της ΑΜΚ»

Alpha Bank: Ο CEO Βασίλης Ψάλτης περιόδευσε στην Κεντρική Μακεδονία, με επιχειρηματικότητα και παιδεία στο επίκεντρο