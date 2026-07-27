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27.07.2026 08:09

Ρωσία: Δύο νεκροί και 17 τραυματίες από ουκρανικές επιθέσεις με drones σε Ροστόφ και Μπέλγκοροντ

27.07.2026 08:09
drones new
φωτογραφία αρχείου

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Tουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 17 τραυματίστηκαν σε Ροστόφ και Μπέλγκοροντ στη νοτιοδυτική Ρωσία, μετά από επιδρομές ουκρανικών drones, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Στη Ροστόφ στον Ντον, σημαντικό εξαγωγικό κόμβο στην Αζοφική θάλασσα, δυο μέλη της ίδιας οικογένειας σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι δύο από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε ο περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ μέσω Telegram.

Συντρίμμια drones προκάλεσαν πυρκαγιές σε διάφορες τοποθεσίες, ανάμεσά τους αποθήκες, και έσπασαν τζάμια σε πολυκατοικίες, πρόσθεσε.

Στην Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία, ουκρανική επιδρομή είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 12 άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο παιδιά, ανακοίνωσαν νωρίτερα οι τοπικές αρχές μέσω Telegram, προσθέτοντας πως πολυκατοικία πήρε φωτιά.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, ο περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια Ιβάν Φεντόροφ ανέφερε ότι δυο άνδρες σκοτώθηκαν και άλλοι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα με βομβαρδιστικά και drones στην ομώνυμη πρωτεύουσά της (νοτιοανατολικά). Η Ζαπορίζια υφίσταται σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς τους τελευταίους μήνες.

Νωρίτερα, ρίψη βομβών από ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι στη Σούμι, γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ αργά χθες Κυριακή το βράδυ.

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