Μαριάννα Τουμασάτου: «Αν δεν τελειώσει το κομματικό ρουσφέτι στη χώρα, θα γινόμαστε συνεχώς ρεζίλι στο εξωτερικό»

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Για την εικόνα της σημερινής κοινωνίας μίλησε η Μαριάννα Τουμασάτου, κάνοντας λόγο για ανθρώπους κουρασμένους που οδηγούνται μοιραία στα νεύρα και την κατάθλιψη και μια χώρα που δεν αντέχει άλλο τη διαφθορά.

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ένθετο Enjoy, με αφορμή τη θεατρική της σύμπραξη με τον Αιμίλιο Χειλάκη και την Αθηνά Μαξίμου αυτό το καλοκαίρι, η ηθοποιός αναφέρθηκε στα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τους χαμηλούς μισθούς, την ακρίβεια, επισημαίνοντας ότι η κοινωνία δεν είναι μόνο κουρασμένη, αλλά και θυμωμένη σε μια χώρα που, εκτός των άλλων, γίνεται, πλέον, ρεζίλι και στο εξωτερικό.

«Οι Έλληνες σήμερα είναι πολύ κουρασμένοι και όλο αυτό βγαίνει σε κατάθλιψη και νεύρα. Πολλά τα σκάνδαλα και τα χρήματα τα παίρνουν οι κατέχοντες την εξουσία και τα δικά τους κομματικά παιδιά, αν και πλέον βλέπουμε ότι αυξήσεις μισθών γίνονται και στους παπάδες. Μήπως να γίνουμε ιερείς; Η ελληνική οικογένεια έχει γονατίσει από τα έξοδα, οι γονείς βλέπουν τους μισθούς τους να εξανεμίζονται μέχρι τα μισά του μήνα. Τα έξοδα είναι πιο πολλά από τα έσοδα πια. Υπάρχει πολύς θυμός στην ελληνική κοινωνία και δικαίως. Τι έχει γίνει με τις 57 ψυχές στα Τέμπη; Κάναμε έναν σιδηρόδρομο, βάλαμε και δυο τρένα και όπου βγει; Πώς τον στελεχώσαμε, με ποιους και πώς τον συντηρούμε; Θα αποδοθεί δικαιοσύνη; Τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Τι συναλλαγές έγιναν κάτω από το τραπέζι; Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνά τη φαντασία, τα όρια, τα προσχήματα. Δρόμοι να βαφτίζονται χωράφια; Να μην υπάρχουν πρόβατα και να δηλώνονται ότι υπάρχουν; Δεν μιλάμε ότι δηλώθηκαν κάποια παραπάνω, δηλώθηκαν ζώα ανύπαρκτα! Αυτά είναι γελοιότητες, είναι χάλια. Δεν είναι υπερβολή. Είναι ντροπή. Έγινε κανονικότητα, ανύπαρκτο κοπάδι ζώων. Αν δεν τελειώσει αυτό το πελατειακό κομματικό ρουσφέτι στη χώρα, θα γινόμαστε συνεχώς ρεζίλι στο εξωτερικό. Ο κόσμος δεν αντέχει πολιτικά άλλο αυτή τη διάβρωση» είπε αρχικά.

«Βαδίζουμε μέσα σε βάλτο. Πατάμε μέσα σε κινούμενο βάλτο, για να χρησιμοποιήσω και τον τίτλο της παράστασης. Είναι όπως στο έργο μας τα πράγματα. Οι πάντες κρύβονται, αλλά τα φώτα είναι στραμμένα στη δεξίωση και σιγά σιγά όλα βγαίνουν στη φόρα. Αλλά στην Ελλάδα, στην πολιτική και στην προσωπική μας ζωή, όπως στον γάμο του υπουργού, αυτό που μας νοιάζει είναι το φαίνεσθαι, όχι η αλήθεια, η πραγματικότητα. Μας νοιάζει τι θα πει ο κόσμος, αν είμαστε δυνατοί, πλούσιοι, το στάτους. Ο υπουργός στο έργο μας είναι εντελώς ψυχρός, ραδιούργος, δαιμόνιος, η γυναίκα του είναι ακόμα πιο ρομαντική, πιστεύει ακόμα στον γάμο τους και θαυμάζει την άνδρα της. Υπάρχουν και αυτοί που εθελοτυφλούν» πρόσθεσε.

Αναφερόμενη, τέλος, στα media και τον ρόλο που αυτά παίζουν σε όλο αυτό το σκηνικό, η Μαριάννα Τουμασάτου τόνισε ότι παίζουν -αναλόγως- διάφορους ρόλους, ενώ αποτελούν, αδιαμφισβήτητα, την τέταρτη εξουσία.

«Άλλοτε είναι διαπλεκόμενα, άλλοτε ψάχνουν να βρουν λαβράκι, άλλοτε πιέζουν την εξουσία για να πάρουν και αυτά το μερίδιο τους, άλλοτε αποτελούν μοχλό πίεσης, άλλοτε είναι μέρος του συστήματος και πληρώνονται για να είναι τα παπαγαλάκια των πολιτικών. Σε κάθε περίπτωση, τα ΜΜΕ καθορίζουν την κοινή γνώμη και ξεκάθαρα είναι η τέταρτη εξουσία. Υπάρχουν όμως και σπουδαίοι δημοσιογράφοι που έχουν φωνή, που κάνουν αγώνα, που βγάζουν ειδήσεις, που αποκαλύπτουν σκάνδαλα, σημαντικές προσωπικότητες, μάχιμοι και πνευματικοί άνθρωποι. Βλέπεις τους πολεμικούς ανταποκριτές μας, πηγαίνουν στα διάφορα σημεία πολέμου χωρίς ασφάλεια ζωής. Και μπορεί να φοβούνται, αλλά πάνε κοντά στους λαούς που δοκιμάζονται και ξε-φοβούνται, είναι το καθήκον της ενημέρωσης και της αλήθειας που τους καλεί και αυτό είναι πολύ συγκινητικό, πολύ ανθρώπινο» είπε χαρακτηριστικά.

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