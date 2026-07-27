ΗΠΑ: Influencer δολοφονήθηκε από το πρώην σύζυγό της όταν αυτή τον κατήγγειλε ως παιδόφιλο

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Μία 43χρονη influencer στις ΗΠΑ δολοφονήθηκε από τον πρώην σύζυγό της, αφότου τον κατήγγειλε ως παιδόφιλο.

Η Σάρα Γκίλσον δολοφονήθηκε την περασμένη Πέμπτη, με τον γιο της να καλεί την αστυνομία και να λέει ότι ο πατριός του, ο 48χρονος Τζερεμάια Ντάφι, ήταν αυτός που διέπραξε το έγκλημα που έγινε σε περιοχή της Οκλαχόμα.

Η Γκίλσον εντοπίστηκε με σφαίρα στο κεφάλι, ενώ ο δράστης έβαλε αμέσως μετά τέλος στη ζωή του.

Αφορμή για το περιστατικό ήταν η δημόσια καταγγελία της στο TikTok, όπου αποκάλυψε ότι ο εν διαστάσει -εκείνη την περίοδο- σύζυγός της, έμαθε ότι ήταν παιδόφιλος.

🔥 A woman in Oklahoma was murdered over a TikTok she made on July 11th.



Less than two weeks ago, Oklahoma mother of two, Sara Gilson, posted a viral TikTok that read:



“Preparing for when Netflix drops a documentary about my soon-to-be ex-husband who I just found out is a… pic.twitter.com/ue8TYDCMwE — Unmasked True Crime (@crimeunmasked) July 25, 2026

Ο Ντάφι ήταν προπονητής ομάδας μπάσκετ κορασίδων και κατηγορήθηκε από την μητέρα μιας 15χρονης αθλητριάς του, ότι την φίλησε και την άγγιξε ανάρμοστα. Μάλιστα, η 15χρονη είπε στην μητέρα της ότι την είχε καλέσει και σε δωμάτιο ξενοδοχείου, προσφέροντάς της χρήματα εφ όσον δεν πει λέξη για τις πράξεις του.

Η εφημερίδα The Oklahoman ανέφερε ότι στις 10 Ιουλίου, η Γκίλσον είχε καταθέσει αίτηση για περιοριστικά μέτρα σε βάρος του Ντάφι, υποστηρίζοντας ότι είχε στην κατοχή του όπλο και είχε απειλήσει να αυτοκτονήσει. Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι τους και του επιδόθηκαν περιοριστικά μέτρα τουλάχιστον 100 μέτρων από την πρώην σύζυγό του η οποία από το 2021 είχε κάνει άλλες δύο ανάλογες αιτήσεις, χωρίς να προχωρήσουν τότε.

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