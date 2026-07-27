Paramount – Warner: Συμφώνησαν για «παύση» στη συγχώνευση – Κίνηση τακτικής που εντείνει την όποια αβεβαιότητα

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Καθώς είναι σε εκκρεμότητα η προσφυγή των 12 Πολιτειών των ΗΠΑ κατά του μέγκα ντιλ Paramount/Skydance – Warner Bros. Discovery, αξίας 110 δισ. δολαρίων, η P/SKY συμφώνησε να διακόψει για ένα πενθήμερο τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της συγχώνευσης ή έως τον Ιούνιο του 2027, οπότε και λήγει η σύμφωνα της συγχώνευσης, για να επιλυθεί η υπόθεση.

Είχε προηγηθεί η απόφαση του ομόσπονδου δικαστηρίου του Όκλαντ που «πάγωνε» έως τις 3 Αυγούστου τις ενέργειες εξαγοράς της WBD. Η κίνηση της P/SKY παρατείνει την αναστολή, αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ και την αβεβαιότητα για την κολοσσιαία συγχώνευση η διαπραγμάτευση της οποίας διήρκεσε πολλούς μήνες.

Στην κατάθεσή της, η Paramount ανέφερε ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως η συγχώνευση πρέπει να εγκριθεί, αλλά συμφώνησε να αναστείλει τη συμφωνία έως ότου ολοκληρωθεί η νομική διαδικασία.

Η τρέχουσα συμφωνία συγχώνευσης Paramount-Warner λήγει στις 4 Μαρτίου και υπόκειται σε αυτόματη παράταση έως τις 4 Ιουνίου 2027.

Η καθυστέρηση δεν εμποδίζει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία διακανονισμού που θα άνοιγε τον δρόμο για τη συγχώνευση, αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι υποθέσεις οδεύουν προς αυτή την κατεύθυνση, σύμφωνα με τον Axios.

Η νέα εξέλιξη σημειώθηκε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, στο πλαίσιο συνάντησης των νομικών εκπροσώπων όλων των πλευρών. Αυτό σημαίνει ότι η υπόθεση δεν θα φθάσει στο ακροατήριο του δικαστηρίου και κατ επέκταση και συνέπεια αποσύρεται από το πινάκιο και η αντίστοιχη προσφυγή της Ένωσης Συγγραφέων/Σεναριογράφων ΗΠΑ.

Οι δικηγόροι της Paramount κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ενάγοντες πιθανότατα θα επικρατήσουν στο στάδιο της προκαταρκτικής διαταγής, δήλωσε στο CNN ένα στέλεχος που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Κάποιοι από εκείνους που γνωρίζουν τα νομικά διαδικαστικά εκτιμάται ως κίνηση τακτικής αυτή της Paramount διότι- αναφέρουν- είναι καλύτερο για την εταιρεία, όπως πιστεύουν οι άνθρωποι της, να παραλείψει αυτό το στάδιο και να επιδιώξει μια ταχεία δίκη με ενόρκους.

Ο επικεφαλής της ομάδας νομικών της Paramount ανέφερε ότι θα επιδιώξει ημερομηνία εκδίκασης της αγωγής μέσα στο Νοέμβριο.

Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνια, Ρομπ Μπόντα, δήλωσε στο CNN ότι «είναι πιθανό να υποβάλουμε αίτημα για δίκη το 2027, κάτι που είναι πολύ εύστοχο με βάση την ανακάλυψη των ειδικών που πρέπει να γίνει… προτού μπορέσει και πρέπει να προχωρήσει μια δίκη».

Η Paramount παρουσίασε την εξέλιξη ως νίκη, υποστηρίζοντας ότι «το αποτέλεσμα είναι ακριβώς αυτό που επιδιώκαμε από την αρχή: μια άμεση πορεία προς δίκη με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία».

«Αυτός είναι ο ταχύτερος και πιο ξεκάθαρος τρόπος για να αποδειχθεί ότι η συγκεκριμένη συναλλαγή είναι ευνοϊκή για τον ανταγωνισμό, για τους καταναλωτές και για τους δημιουργούς — ένα συμπέρασμα στο οποίο έχουν ήδη καταλήξει δεκάδες αρχές ανταγωνισμού σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της P/SKY.

Η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίτια Τζέιμς, μιλώντας στο Deadline, χαρακτήρισε επίσης την αναστολή ως «κρίσιμη νίκη στις προσπάθειές μας να υπερασπιστούμε το νόμο και να προστατεύσουμε τις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές βιομηχανίες».

Οι παρατηρητές/αναλυτές δεν συμμερίζονται τις θριαμβολογίες της Paramount. Χαρακτήρισαν την εξέλιξη ως ένα σημαντικό πισωγύρισμα που εντείνει το σύννεφο αμφιβολίας το οποίο πλανάται πάνω από την αμφιλεγόμενη συμφωνία.

Η καθυστέρηση είναι δυνητικά δαπανηρή για την Paramount. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας συγχώνευσης, η εταιρεία θα αρχίσει να οφείλει στους μετόχους της Warner Bros. Discovery μια «τιμή» 25 σεντς ανά μετοχή για κάθε τρίμηνο που η συναλλαγή δεν έχει ολοκληρωθεί μετά τις 30 Σεπτεμβρίου. Η Paramount δεσμευτεί να καταβάλλει «τέλος αναμονής» ύψους 650 εκατ. δολαρίων ανά τρίμηνο, για όσο διάστημα η συμφωνία παραμένει σε εκκρεμότητα.

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