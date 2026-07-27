Μητσοτάκης από Αυστρία: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για τις τιμές στα καύσιμα – Η Ευρώπη να επενδύσει στην άμυνα (video)

Takeaways by to pontiki AI Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Σάλτσμπουργκ με τον Αυστριακό Καγκελάριο, συζητώντας την πίεση που ασκούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων στην ευρωπαϊκή οικονομία και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη για ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και ενεργειακής ασφάλειας, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τη μείωση του κόστους.

Στο ζήτημα του μεταναστευτικού, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη αποτελεσματικής φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην εφαρμογή ενός συστήματος επιστροφών.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει τους πολίτες εντός των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μαγικές λύσεις.

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Στην πίεση που ασκούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων στον πληθωρισμό και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σάλτσμπουργκ, μετά τη συνάντησή του με τον Καγκελάριο της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκε.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν υπάρχουν «εύκολες και μαγικές λύσεις», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ευρωπαϊκών παρεμβάσεων, εάν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επιδεινωθεί.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για το αυξημένο κόστος ενέργειας και σημείωσε ότι το ζήτημα τίθεται ψηλά. «Δεν μπορεί να μιλάμε για ανταγωνιστική Ευρώπη όταν νοικοκυριά και επιχειρήσεις πληρώνουν ψηλά την ενέργεια», σημείωσε ενώ τόνισε πως είναι άδικο να επιβαρύνονται χώρες όπως η Αυστρία και η Ελλάδα που έχουν επενδύσει στις ΑΠΕ. «Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα ώστε από εισαγωγές φυσικού αερίου να είναι στο επίκεντρο χωρών που προμηθεύουν φυσικό αέριο την νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι και γεωπολιτική ασφάλεια. Το ίδιο ισχύει και για την άμυνα. Η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει την άμυνά της, να μη διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής στην περίπτωση που χρειαστεί», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι συζήτησαν και για τη δυνατότητα συμπαραγωγής στο πλαίσιο του SAFE αλλά και για το μεταναστευτικό.

«Μαζί καταφέραμε η προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ να αναγνωριστεί ως κοινή ευθύνη και η στροφή αυτή να αποτυπωθεί στο νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Έχουμε πετύχει μια σημαντική πρόοδο. Μπορούμε περισσότερα και καλύτερα. Αναγνωρίζω το σημαντικό έργο που έχει κάνει η Αυστρία σε αυτό, όπως έχουμε κάνει και εμείς περιορίζοντας σημαντικά τις αφίξεις. Χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών, νόμιμους μετανάστες και μαζί με την Αυστρία είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε λύσεις για τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο στην ΕΕ. Να τους στείλουμε μήνυμα ότι αν φτάσουν στην Ευρώπη θα επιστρέψουν στις χώρες προέλευσής τους και αυτό πρέπει να είναι ευρωπαϊκό μήνυμα», σημείωσε.

Μετανάστευση

Μετά από σχετική ερώτηση ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι είναι μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία το γεγονός ότι υπάρχει νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο και το τελευταίο κόμματι ήταν ο κανονισμός για τις επιστροφές τον οποίο καλούμαστε τώρα να εφαρμόσουμε. «Έχουμε κάνει πρόοδο, οι ροές έχουν μειωθεί πολύ σημαντικά. Δεν πρέπει να είμαστε εγκλωβισμένοι σε λογική προηγούμενων ετών. Μπορούμε καλύτερα. Να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα ότι αν γνωρίζεις ότι δεν δικαιούσαι άσυλο στην Ευρώπη και έρχεσαι μόνο για οικονομικούς λόγους, τότε η Ευρώπη θα κάνει ό,τι μπορεί για να σε στείλει πίσω. Ταυτόχρονα ως Ευρώπη πρέπει να ανοίξουμε νόμιμους δρόμους για τη μετανάστευση, οργανωμένα και με ασφάλεια. Αυτή η ισορροπία μεταξύ αυστηρής πολιτικής φύλαξης ευρωπαϊκών συνόρων, έμφασης στις επιστροφές και ανάγκης για επιστροφές είναι η σωστή ισορροπία. Η Ελλάδα και η Αυστρία ταυτισμένες πρακτικά στον τρόπο διαχείρισης αυτού του θέματος», συμπλήρωσε.

Κρίση στη Μέση Ανατολή και μέτρα στήριξης των πολιτών

Σε επόμενη ερώτηση για τη νέα κρίση στη Μέση Ανατολή και αν θα υπάρξουν νέα μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Η Ελλάδα εντός του 2026 έχει δαπανήσει περί τα 800 εκατ. ευρώ ως πρόσθετα μέτρα στήριξης ως αποτέλεσμα της σύρραξης στη Μέση Ανατολή. Να ευχαριστήσω τον Καγκελάριο για τα πολύ καλά του λόγια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Έχει σημασία από χώρες που υπήρξαν αυστηρές με την Ελλάδα σε μια δύσκολη εποχή. Αλλά τώρα η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί πια να είναι παράδειγμα δημοσιονομικής συμμόρφωσης, είμαστε μια χώρα που παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, που μειώνει το χρέος της με τους γρηγορότερους ρυθμούς και έχει τη δυνατότητα να έχει κάποιο περιορισμένο χώρο για να στηρίζει την κοινωνία σε έκτακτες κρίσεις. Έχουμε ανακοινώσει μια έκτακτη επιδότηση για το diesel της τάξης 10 λεπτών για το μήνα Αύγουστο ανεξαρτήτως των εξελίξεων. Σε κάθε περίπτωση και εύχομαι να μη χρειαστεί να βρεθούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συζητούμε για έκτακτα μέτρα στήριξης των κοινωνιών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε περίπτωση που τα πράγματα και πάλι ξεφύγουν. Ας είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Όλοι βρεθήκαμε με πληθωρισμό μεγαλύτερο από αυτόν που εκτιμούσαμε. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα, είναι και αυστριακό, είναι και γαλλικό, και ισπανικό γιατί αυξήθηκαν απότομα οι τιμές των καυσίμων. Ας έχουμε αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις. Η Ελλάδα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της θα εξακολουθεί να στηρίζει την κοινωνία με έμφαση στους πιο ευάλωτους», υπογράμμισε.

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Καγκελάριος Αυστρίας: Επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων η Ελλάδα

Ο καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ συνεχάρη τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το επίτευγμα της Ελλάδας να καταστεί «μια από τις πλέον ανθεκτικές οικονομίες της Ευρώπης», ενώ ανέδειξε την Ελλάδα ως «παράδειγμα επιτυχούς μεταρρυθμιστικής πολιτικής».

«Η Ελλάδα έχει καταφέρει πλέον να γίνει μία από τις πιο ανθεκτικές οικονομίες της Ευρώπης. Αγαπητέ Κυριάκο, θα ήθελα να σε συγχαρώ θερμά γι’ αυτό το επίτευγμα. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι και δικό σου επίτευγμα το γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε αυτή την εξέλιξη. Η Ελλάδα αποτελεί πλέον ένα σημαντικό παράδειγμα επιτυχημένης μεταρρυθμιστικής πολιτικής, την οποία έχουμε επειγόντως ανάγκη σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και στην Αυστρία», πρόσθεσε.

Περιέγραψε τον Τουρισμό ως «σταθερή γέφυρα η οποία ενώνει τις δύο χώρες», σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι πάντα ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τους Αυστριακούς και αναφέρθηκε στις δυνατότητες συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος. Ο Αυστριακός καγκελάριος τόνισε επίσης τον κεντρικό ρόλο της Ελλάδας στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, επισημαίνοντας ότι απαιτείται η στήριξη και η αλληλεγγύη στις προσπάθειές της, ενώ σημείωσε και την ανάγκη διατήρησης της ενταξιακής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

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