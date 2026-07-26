ΥΠΕΞ: Τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης

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Το υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) ενημέρωσε ότι ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 27 Ιουλίου.

Η συνάντηση θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα και θα ξεκινήσει στις 11:00 το πρωί της Δευτέρας.

Ανώτατες διπλωματικές πηγές αναφέρθηκαν τις προηγούμενες ημέρες με ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνικές συνομιλίες που διεξάγονται ανάμεσα σε Τρίπολη και Αθήνα, με αντικείμενο την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

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