Μοναστηράκι: Συναγερμός και προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας για ύποπτη βαλίτσα – Άνηκε σε τουρίστα που την ξέχασε

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Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε, το απόγευμα της Κυριακής (26/7), μία ύποπτη βαλίτσα στο Μοναστηράκι.

Συγκεκριμένα, κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) πραγματοποίησε έλεγχο σε ύποπτη βαλίτσα.

Για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Τελικά, δεν βρέθηκε εκρηκτική ύλη κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι πυροτεχνουργοί. Όπως έγινε γνωστό, η βαλίτσα είχε ξεχαστεί από τουρίστα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να εφαρμοστούν προληπτικά μέτρα ασφαλείας μέχρι να ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος.

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