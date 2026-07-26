Μοναστηράκι: Συναγερμός και προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας για ύποπτη βαλίτσα – Άνηκε σε τουρίστα που την ξέχασε

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Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε, το απόγευμα της Κυριακής (26/7), μία ύποπτη βαλίτσα στο Μοναστηράκι.
Συγκεκριμένα, κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) πραγματοποίησε έλεγχο σε ύποπτη βαλίτσα.
Για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
Τελικά, δεν βρέθηκε εκρηκτική ύλη κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι πυροτεχνουργοί. Όπως έγινε γνωστό, η βαλίτσα είχε ξεχαστεί από τουρίστα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να εφαρμοστούν προληπτικά μέτρα ασφαλείας μέχρι να ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος.
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