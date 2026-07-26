Επίθεση στο Pride του Βερολίνου: Νεκρός φέρεται να έπεσε ο βασικός ύποπτος έπειτα από πυρά σε αστυνομική επιχείρηση

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Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της επίθεσης στο Pride του Βερολίνου, καθώς ο βασικός ύποπτος φέρεται να σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε συγκρότημα κήπων (allotment garden complex) στην περιοχή Σπαντάου, στα δυτικά προάστια της γερμανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με το γερμανικό δημόσιο δίκτυο rbb.

Όπως μετέδωσε το rbb την Κυριακή, ο 21χρονος ύποπτος φέρεται να δέχθηκε πυρά και να σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των αστυνομικών αρχών. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η αστυνομία του Βερολίνου δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την πληροφορία, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να σχολιάσει άμεσα το σχετικό δημοσίευμα.

Ο άνδρας αναζητούνταν ως βασικός ύποπτος για την επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο (25/7) στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Pride, όταν ένα λευκό βαν έπεσε πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος στο πάρκο Tiergarten, προκαλώντας τον θάνατο μίας γυναίκας και τον τραυματισμό 16 ανθρώπων.

Οι έρευνες των γερμανικών αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της επίθεσης, τα κίνητρα του δράστη, αλλά και το αν υπήρχαν άλλα πρόσωπα που συμμετείχαν ή γνώριζαν για το σχέδιο.

Οι αρχές δεν αποκλείουν συνεργό

Από την πρώτη στιγμή οι γερμανικές αρχές άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο ο ύποπτος να μην έδρασε μόνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν διεθνή πρακτορεία, οι ερευνητές εξετάζουν στοιχεία που θα μπορούσαν να δείχνουν την ύπαρξη δεύτερου προσώπου που ενδεχομένως είχε εμπλοκή στην υπόθεση.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι αναλύσεις στοιχείων από το όχημα, υλικό από κάμερες ασφαλείας και ψηφιακά δεδομένα.

Συνελήφθη Ιρανός ύποπτος

Στη σύλληψη ενός Ιρανού προχώρησαν οι γερμανικές Αρχές για την επίθεση στο Βερολίνο, ενώ μέχρι στιγμής πολλοί έχουν ανακριθεί ή έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ειδικό του ARD για θέματα τρομοκρατίας Χόλγκερ Σμιτ, έχει συλληφθεί ένας Ιρανός ο οποίος ενδεχομένως να ήταν ο συνοδηγός του Αμπντούλ Μπαλούτ κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής επίθεσης.

Προσερχόμενη στην έκτακτη Θεία Λειτουργία στη μνήμη της γυναίκας που έχασε τη ζωή της στη χθεσινοβραδινή τρομοκρατική επίθεση η ομοσπονδιακή υπουργός Δικαιοσύνης Στέφανι Χούμπιγκ ανακοίνωσε ότι τις έρευνες αναλαμβάνει πλέον η ομοσπονδιακή εισαγγελία, καθώς πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια με ισλαμιστικό υπόβαθρο.

«Φυσικά, θα ασκήσουμε δίωξη κατά των υπευθύνων στο μέγιστο βαθμό του νόμου και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη», επισήμανε η κυρία Χούμπιγκ.

Στο μεταξύ ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Βερολίνου Φλόριαν Νατ διαβεβαίωσε ότι κανένας από τους τραυματίες δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο για τη ζωή του. Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι οι έρευνες διεξάγονται και με την υπόθεση ότι ο δράστης δεν ενήργησε μόνος.

«Έχουμε ανακρίνει αρκετά άτομα σε σχέση με όλο αυτό το περιστατικό, μερικά από τα οποία τα έχουμε θέσει υπό κράτηση. Πρέπει ωστόσο να διαπιστώσουμε συγκεκριμένους λόγους υποψίας εναντίον τους και εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό εντός 48 ωρών, θα πρέπει να αφήσουμε αυτά τα άτομα ελεύθερα», διευκρίνισε.

Μερτς: «Είμαστε περισσότεροι, είμαστε πιο δυνατοί»

«Είμαστε περισσότεροι, είμαστε πιο δυνατοί», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, προσερχόμενος πριν από λίγο στην έκτακτη Θεία Λειτουργία.

«Στέκουμε ενωμένοι στη χώρα μας και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε μια τόσο δύσκολη στιγμή (…) Θα υπερασπιστούμε την ελευθερία, την ανοιχτή κοινωνία, τον φιλελευθερισμό της ζωής μας και της κοινωνίας μας με όλα όσα μπορούμε να κάνουμε – και θα το κάνουμε μαζί», δήλωσε ο κ. Μερτς έξω από την εκκλησία της Αγίας Μαρίας στο Βερολίνο και πρόσθεσε ότι «δεν θα επιτρέψουμε σε αυτό το δηλητήριο κατά της ελευθερίας μας να εξαπλωθεί περισσότερο στην κοινωνία μας».

Πέρα από κάθε κομματική διαφορά, τόνισε, «θα υπερασπιστούμε την ελευθερία της κοινωνίας μας και όλοι μπορούν να βασιστούν σε αυτό». Ο καγκελάριος υποσχέθηκε ακόμη ότι ο δράστης θα συλληφθεί «το συντομότερο δυνατό». Θα αποφασίσουμε «με σύνεση, αλλά και με αποφασιστικότητα, αλλά αυτοί οι εγκληματίες δεν έχουν θέση στην καρδιά της κοινωνίας μας», υπογράμμισε, σε ιδιαίτερα φορτισμένο τόνο.

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