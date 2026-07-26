«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Καταγγελίες για φωτογραφικές διατάξεις σε διαγωνισμό δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ – Η ανακοίνωση της ΤΕΧΑΝ

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Μεγάλες διαστάσεις αρχίζει να παίρνει η υπόθεση με τα σπίτια ανακύκλωσης καθώς νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας

Συγκεκριμένα, δημοσίευμα της κυριακάτικης «Καθημερινής» κάνει λόγο για καταγγελίες περί φωτογραφικών διατάξεων σε διαγωνισμό ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ με αντικείμενο την προμήθεια 4.000 νέων «σπιτιών» ανακύκλωσης (DRS -συστήμα εγγυοδοσίας ανακύκλωσης) που επρόκειτο να στηθούν έξω από σούπερ μάρκετ.

Οι καταγγελίες προέρχονται από νορβηγική εταιρεία που συμμετέχει στη διαδικασία του διαγωνισμού και σύμφωνα με αυτή, οι διατάξεις του διαγωνισμού ευνοούν αμερικανική εταιρεία και τη συνεργαζόμενη με αυτή TEXAN.

Πρόκειται για δύο εταιρείες που -πάντα με βάση το δημοσίευμα της «Καθημερινής»- μετά 2020 έχουν πουλήσει σε τρεις περιφέρειες (Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη) 240 «σπίτια» ανακύκλωσης, αντί 300.000 ευρώ το ένα, ενώ υπάρχουν διαθέσιμα αντίστοιχα μηχανήματα με κόστος 66.000 ευρώ. Μάλιστα, για την υπόθεση διεξάγεται έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ στα τέλη Ιουνίου, έπειτα από παραγγελίας της, η υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων πραγματοποίησε έφοδο στις εγκαταστάσεις, σε Δάφνη, Παλλήνη και Ασπρόπυργο.

Επίσης, σύμφωνα με την «Καθημερινή», η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον έπειτα από πληροφορίες καλά ενημερωμένων πηγών, σύμφωνα με τις οποίες είναι πιθανόν το έργο των 4.000 νέων μηχανημάτων ανακύκλωσης να ανατεθεί στις ίδιες δύο εταιρείες που βρίσκονται πίσω από την ελεγχόμενη και ποινικά ελεγχθείσα προμήθεια των 240 υπερκοστολογημένων σπιτιών ανακύκλωσης.

Το χρονικό

Εφαρμόζοντας απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα προχώρησε στην ανάπτυξη ενός συστήματος εγγυοδοσίας ανακύκλωσης (DRS – Deposit Return System) για πλαστικές και μεταλλικές συσκευασίες ποτών. Κάθε μεταλλικό κουτάκι ή πλαστικό μπουκάλι χρεώνεται με δέκα λεπτά παραπάνω και το ποσό γυρίζει πίσω στον καταναλωτή όταν το επιστρέψει σε ειδικά μηχανήματα που πρόκειται να εγκατασταθούν στα σούπερ μάρκετ.

Ο φορέας που έχει αναλάβει την υλοποίηση του συγκεκριμένου δικτύου φέρει την επωνυμία DRS Hellas και σε αυτόν μετέχουν μεταξύ άλλων εταιρείες αναψυκτικών, ποτών και εμφιαλωμένων νερών.

Με βάση Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2025, ο συγκεκριμένος φορέας εποπτεύεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), που με τη σειρά του υπάγεται στο υπουργείο Περιβάλλοντος.

«Η DRS Hellas λειτουργεί σε μη κερδοσκοπική βάση, με υποχρεώσεις διαφάνειας, λογοδοσίας και συμμόρφωσης απέναντι στον ΕΟΑΝ και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος», αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του φορέα. Παρότι ο φορέας δεν έχει ακόμα υποβάλει επιχειρησιακό σχέδιο και επομένως ο ΕΟΑΝ δεν έχει εγκρίνει τυπικά τη λειτουργία του, προχώρησε τον Απρίλιο του 2026 στην προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια των μηχανημάτων «αντίστροφης πώλησης» για πλαστικές και μεταλλικές συσκευασίες. Επί των προδιαγραφών του διαγωνισμού έχει διατυπώσει γραπτώς ενστάσεις η νορβηγική εταιρεία Tomra.

Αρχικά καταγγέλλει ότι στην προκήρυξη προβλέφθηκε διάταξη που ορίζει ότι εάν κάποιος από τους συμμετέχοντες θέλει να υποβάλει ένσταση, θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ύψους 500.000 ευρώ αντί περίπου 600 ευρώ που προβλέπεται σε άλλες περιπτώσεις. «Η επίμαχη διάταξη λειτουργεί ως μηχανισμός αποτροπής της υποβολής ενστάσεων», αναφέρεται στην ένσταση της Tomra. Η νορβηγική εταιρεία καταγγέλλει ακόμα ότι στην προκήρυξη δεν γίνεται αναφορά στον προϋπολογισμό του έργου, καθώς και ότι δόθηκε διορία μόλις επτά ημερών από την προκήρυξη του διαγωνισμού έως τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών.

«Δεν επιτρέπει ουσιαστική συμμετοχή στον διαγωνισμό, ιδίως για επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ελλάδα», σημειώνει.

Σύμφωνα με πληροφορίες το φορτηγό της TOMRA που μετέφερε τα “δείγματα” στην Αθήνα για να τα εξετάσει η Επιτροπή μπλοκαρίστηκε στην Κατερίνη από τις υπηρεσίες του παραχωρησιούχου της εθνικής οδού, δηλαδή της κοινοπραξίας Αυτοκινητόδρομοι Αιγαίου Α.Ε.

Όπως γίνεται σε ανάλογες περιπτώσεις τα φορτηγά που μεταφέρουν «ειδικά φορτία» εξετάζονται και καταγράφονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο που διατηρεί ο παραχωρησιουχος. Και στη συνέχεια συνεχίζουν τη διαδρομή στον προορισμό τους συνοδεία οχήματος της παραχωρησιούχου.

Όμως συμφωνά με πληροφορίες εκείνες τις μέρες το σύστημά του Ηλεκτρονικού Μητρώου είχε “κρασαρει”, το φορτηγό της TOMRA ακινητοποιήθηκε στην Κατερίνη, δεν μπορούσε να φτάσει εγκαίρως στον προορισμό του στην Αθήνα και ως αποτέλεσμά “χάθηκαν” οι χρονικές προθεσμίες του διαγωνισμού.

Επίσης, η Tomra καταγγέλλει «φωτογραφικές τεχνικές προδιαγραφές» που ευνοούν την αμερικανική εταιρεία Envipco και τη συνδεδεμένη με αυτή ελληνική εταιρεία ΤΕΧΑΝ.

Η ανακοίνωση της TEXAN

Η εταιρεία δημοσιοποιεί δέκα ερωτήματα σχετικά με τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης, υποστηρίζοντας ότι αποκαλύπτουν την πραγματική διάσταση των πρόσφατων δημοσιευμάτων. Παράλληλα, προαναγγέλλει τη συνέχιση της δημόσιας τοποθέτησής της με νέα σειρά ερωτημάτων και στοιχείων που, όπως αναφέρει, θα παρουσιαστούν σύντομα.

Σε ανακοίνωση της η TEXAN αναφέρει:

«Όλες οι αλήθειες για τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης – Τα 10 πρώτα αποκαλυπτικά ερωτήματα:

Ισχύει ότι ο πρόσφατος κύκλος ψευδών και συκοφαντικών δημοσιευμάτων για τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης ξεκίνησε μετά την ανακήρυξη στις 3 Ιουλίου του ’26 του αναδόχου σε δύο διεθνείς διαγωνισμούς προμήθειας εξοπλισμού ανακύκλωσης που διενέργησε η DSRS Ελλάς; Ποιος επιχειρηματίας και για ποιο λόγο απευθύνθηκε σε τηλεοπτικό σταθμό και ζήτησε να παιχτεί ψευδές και συκοφαντικό θέμα για τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης; Για ποιο λόγο δημοσιεύματα επικαλούνται πόρισμα της ΕΔΕΛ για μία αγορά 66.000 ευρώ, όταν το συγκεκριμένο πόρισμα ελέγχου της ΕΔΕΛ αναφέρει ρητά ότι ανταγωνιστική εταιρεία κατέθεσε οικονομική προσφορά 332.072 ευρώ (267.800 ευρώ πλέον ΦΠΑ) ανά πολυκέντρο ανακύκλωσης στο διεθνή διαγωνισμό του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου (βλέπε σελίδες 35 και 42 του πορίσματος); Για ποιο λόγο δεν ανοίγει η οικονομική προσφορά ανταγωνιστικής εταιρείας που κατέθεσε οικονομική προσφορά στο διεθνή διαγωνισμό του ΕΣΔΑ Κρήτης, για να αποδειχθεί ότι και σε δεύτερο διαγωνισμό η ανταγωνιστική εταιρεία προσέφερε τιμή 332.072 ευρώ; Ισχύει ότι υπάρχει απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Νο 1345 του 2024) που έχει αποφασίσει αμετάκλητα ότι δεν υπάρχει καμία υπερκοστολόγηση, καμία φωτογραφική διάταξη και όλοι οι διαγωνισμοί για τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης είναι άψογοι; Ποια η οικογενειακή σχέση του πληρεξούσιου δικηγόρου της ανταγωνιστικής εταιρείας με Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου συγκεκριμένης κυβέρνησης επί οκταετία; Ποια η σχέση σημερινού προέδρου κοινοβουλευτικού κόμματος —που με δηλώσεις του αναφέρεται σε κόστος 66.000 ευρώ ανά πολυκέντρο— με τον εν λόγω Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και το συγκεκριμένο κόμμα; Ο τομεάρχης ποιανού κοινοβουλευτικού κόμματος και με ποια ιδιότητα προσπάθησε να εντάξει φωτογραφικές τεχνικές προδιαγραφές υπέρ συγκεκριμένης εταιρείας στους διαγωνισμούς της DSRS Ελλάς; Ισχύει ότι η πρέσβειρα της χώρας προέλευσης ανταγωνιστικής εταιρείας έκανε συνάντηση στην πρεσβεία με τον νόμιμο εκπρόσωπο οργανισμού της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των προσφορών των ανοιχτών διεθνών διαγωνισμών της DSRS Ελλάς για την επιλογή των αναδόχων για την προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης, με αντικείμενο της συνάντησης αυτούς τους διαγωνισμούς; Για ποιο λόγο δημοσιεύματα επικαλούνται ότι η λειτουργία Πολυκέντρων Ανακύκλωσης σε ΦΟΔΣΑ διακόπηκε με υπαιτιότητα εταιρείας, ενώ έχουν αναρτηθεί επίσημα δελτία τύπου στα sites των ΦΟΔΣΑ ότι ολοκληρώθηκε η σύμβαση λειτουργίας και οι ΦΟΔΣΑ, με δική τους αποκλειστική υπαιτιότητα, έχουν καθυστερήσει να επιλέξουν νέο ανάδοχο;

Σύντομα ακολουθεί νέα δεκάδα αποκαλυπτικών ερωτημάτων και όλες οι αλήθειες θα αποκαλυφθούν άμεσα».

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