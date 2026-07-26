Τα συγχαρητήρια της πολιτικής ηγεσίας στην Εθνική Πόλο για το Χρυσό στο Σίδνεϊ

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Συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο των ανδρών για την κατάκτηση του Χρυσού στο Παγκόσμιο Κύπελλο Πόλο στο Σίδνεϊ έστειλε η πολιτική ηγεσία.

Τασούλας: «Μας κάνατε όλους υπερήφανους»

Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης μάς έχει χαρίσει πολλές σπουδαίες διακρίσεις και μετάλλια, καθιερώνοντας τη χώρα μας στην ελίτ του αθλήματος παγκοσμίως. Σήμερα, έγραψε μια νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της, κατακτώντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σημειώνει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Όπως προσθέτει: Θερμά συγχαρητήρια στους διεθνείς αθλητές, στον προπονητή και σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη σπουδαία επιτυχία. Μας κάνατε όλους υπερήφανους.

Μητσοτάκης: «Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία»

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε την εξής ανάρτηση για την κατάκτηση του World Cup από την Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών:

«Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μάς χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια! Πάντα άξιοι!».

Νικήτας Κακλαμάνης: «Θερμά συγχαρητήρια»

Παράδειγμα προς μίμηση για τους νέους και τις νέες της πατρίδας μας χαρακτήρισε, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, τους παίκτες της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης Ανδρών, σε συγχαρητήριο μήνυμά του για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σίδνευ της Αυστραλίας.

Αμέσως μετά την μεγάλη νίκη της Εθνικής στον τελικό επί της Ουγγαρίας, ο Νικήτας Κακλαμάνης, δήλωσε:

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας.

Με την αγωνιστικότητα και το απαράμιλλο ομαδικό σας πνεύμα, υψώσατε και πάλι την ελληνική σημαία στην κορυφή γεμίζοντας με υπερηφάνεια όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εντός και εκτός συνόρων.

Η επιτυχία σας αποδεικνύει, ότι όταν εργαζόμαστε σκληρά, με σχέδιο και αφοσίωση, μπορούμε να καταφέρνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι στις μεγαλύτερες προκλήσεις.

Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών αποτελεί κυριολεκτικά παράδειγμα προς μίμηση για τις νέες και τους νέους στη χώρα μας, αφού βρίσκεται συνεχώς στα πιο υψηλά σκαλοπάτια του παγκόσμιου αθλητισμού και δείχνει το δρόμο για το μέλλον.

Σας ευχαριστούμε που μας κάνατε ξανά υπερήφανους».

Δένδιας: «Μια ιστορική επιτυχία»

Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών για τη νίκη της επί της Ουγγαρίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σίδνεϊ και την πρώτη κατάκτηση χρυσού μεταλλίου σε μεγάλη διοργάνωση.

Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Μια ιστορική επιτυχία για την ελληνική υδατοσφαίριση, η οποία διαχρονικά χαρίζει διακρίσεις στη χώρα μας» πρόσθεσε ο υπουργός.

Ανδρουλάκης: «Μας κάνατε περήφανους»

«Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές μας της Εθνικής Ομάδας Πόλο και τον προπονητή Θοδωρή Βλάχο για τη σπουδαία διάκριση. Μας κάνατε περήφανους!», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

ΕΛ.Α.Σ: «Σας ευχαριστούμε»

«Η ελληνική υδατοσφαίριση μάς έχει χαρίσει πολλές φορές στιγμές χαράς και υπερηφάνειας. Κι όμως, κάθε νέα κορυφή, κάθε μεγάλη διάκριση, κάθε μετάλλιο, βιώνεται σαν να είναι η πρώτη. Γιατί πίσω από κάθε επιτυχία βρίσκονται χρόνια σκληρής δουλειάς, αφοσίωσης, επιμονής και ομαδικού πνεύματος», επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.Α.Σ.

»Η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από την Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Σίδνεϋ αποτελεί μια ακόμη λαμπρή στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό και μια νέα χρυσή σελίδα στο βιβλίο της ένδοξης ιστορίας της ελληνικής υδατοσφαίρισης. Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές της Εθνικής μας Ομάδας, στον προπονητή καθώς και σε ολόκληρο το τεχνικό επιτελείο για αυτή τη σπουδαία επιτυχία! Σας ευχαριστούμε», καταλήγει.

ΣΥΡΙΖΑ: «Ο αθλητισμός χρειάζεται διαρκή και ουσιαστική στήριξη»

Τα θερμά της συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup, εξέφρασε και η Κουμουνδούρου.

«Μια σπουδαία επιτυχία, καρπός συλλογικής προσπάθειας, αφοσίωσης και επίμονης δουλειάς, που επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο του ελληνικού πόλο και αναδεικνύει τις δυνατότητες των αθλητών μας όταν έχουν πίστη, επιμονή και στήριξη. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές, στο προπονητικό επιτελείο και σε όλους όσοι εργάζονται διαχρονικά για να κρατούν την υδατοσφαίριση στην κορυφή. Τέτοιες διακρίσεις αποτελούν υπενθύμιση ότι ο αθλητισμός χρειάζεται διαρκή και ουσιαστική δημόσια στήριξη, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει πρότυπα, αξίες και μεγάλες επιτυχίες», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

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