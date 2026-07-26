Ρουμανία: F-16 κατέρριψε drone που παραβίασε τον εναέριο χώρο για 3η φορά μέσα σε λίγες ημέρες

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας της Ρουμανίας κατέρριψε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που παραβίασε τον εναέριο χώρο της χωρίς έγκριση, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Πρόκειται για τρίτο παρόμοιο περιστατικό τις τελευταίες ημέρες.

🇷🇴Our pilots have shot down a third drone that entered Romanian airspace!



This morning at 10:13 a.m., a Romanian pilot flying a Romanian Air Force F-16 fighter jet shot down a third drone that had entered the Romanian airspace.#WeAreNATO pic.twitter.com/nqRJBLojKE — MApN (@MApNRomania) July 26, 2026

«Το drone κατερρίφθη με ασφάλεια, σε μια απόσταση 12 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Σουλίνα, στον εθνικό εναέριο χώρο, πάνω από τα χωρικά ύδατα» αναφέρει το υπουργείο Άμυνας στην ανακοίνωση του.

«Είναι απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο η Ρωσική Ομοσπονδία να συνεχίζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Ρουμανίας, ο οποίος αποτελεί, ταυτόχρονα, εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοιες ενέργειες είναι μη αποδεκτές και τις αντιμετωπίζουμε με τη δέουσα σοβαρότητα, μαζί με τους συμμάχους μας» τονίζεται σε μήνυμα του προέδρου Νικουσόρ Νταν στο X.

Διαβάστε επίσης:

Financial Times: Σχέδιο βρετανοαμερικανικής συμμαχίας για τα Στενά του Ορμούζ

«Είμαστε πιο απαισιόδοξοι από ό,τι χθες»: Καμία ελπίδα για έλεγχο των πυρκαγιών σε Ισπανία και Γαλλία

Βερολίνο: Γερμανός υπήκοος, λιβανέζικης καταγωγής, και υποστηρικτής του ISIS o ύποπτος για την επίθεση σε εκδήλωση του Pride

