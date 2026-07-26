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26.07.2026 13:33

Ρουμανία: F-16 κατέρριψε drone που παραβίασε τον εναέριο χώρο για 3η φορά μέσα σε λίγες ημέρες

26.07.2026 13:33
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Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας της Ρουμανίας κατέρριψε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που παραβίασε τον εναέριο χώρο της χωρίς έγκριση, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Πρόκειται για τρίτο παρόμοιο περιστατικό τις τελευταίες ημέρες.

«Το drone κατερρίφθη με ασφάλεια, σε μια απόσταση 12 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Σουλίνα, στον εθνικό εναέριο χώρο, πάνω από τα χωρικά ύδατα» αναφέρει το υπουργείο Άμυνας στην ανακοίνωση του.

«Είναι απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο η Ρωσική Ομοσπονδία να συνεχίζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Ρουμανίας, ο οποίος αποτελεί, ταυτόχρονα, εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοιες ενέργειες είναι μη αποδεκτές και τις αντιμετωπίζουμε με τη δέουσα σοβαρότητα, μαζί με τους συμμάχους μας» τονίζεται σε μήνυμα του προέδρου Νικουσόρ Νταν στο X.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 26.07.2026 15:35
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