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26.07.2026 14:32

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Φθιώτιδα

26.07.2026 14:32
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Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο όρος Καλλίδρομο του Δήμου Ελάτειας -Αμφίκλειας Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30 σε δύσβατο σημείο που δυσχέραινε την προσέγγισή της με οχήματα.

Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της.

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