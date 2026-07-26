Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Φθιώτιδα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο όρος Καλλίδρομο του Δήμου Ελάτειας -Αμφίκλειας Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30 σε δύσβατο σημείο που δυσχέραινε την προσέγγισή της με οχήματα.

Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της.

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός στην Αγία Παρασκευή: Συνελήφθη Σουδανός που μπήκε στο Μετρό και φώναζε «Αλλάχ Άκμπαρ»



Ράχες: Μεθυσμένος 30χρονος ναυτικός παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικες – Έπεσαν στη θάλασσα για να σωθούν

Άφαντος ο 27χρονος που παρέδωσε τη χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο με στόχο τον Ντογιάκο: Το ραντεβού στη Γλυφάδα, η εντολή από τη φυλακή και ο μεσολαβητής