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26.07.2026 13:07

Άφαντος ο 27χρονος που παρέδωσε τη χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο με στόχο τον Ντογιάκο: Το ραντεβού στη Γλυφάδα, η εντολή από τη φυλακή και ο μεσολαβητής

26.07.2026 13:07
xeirobombida
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  • Η Ελληνική Αστυνομία απέτρεψε σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα, συλλαμβάνοντας έναν 30χρονο που παρέλαβε χειροβομβίδα από 27χρονο.
  • Στην υπόθεση εμπλέκεται επίσης ένας 31χρονος έγκλειστος σε φυλακή, ο οποίος φέρεται να είχε τον οργανωτικό ρόλο στον σχεδιασμό της επίθεσης.
  • Οι αρχές εντόπισαν κινητό τηλέφωνο στο κελί του 31χρονου, το οποίο εξετάζεται για τον συντονισμό των ενεργειών των δραστών.
  • Μετά από έρευνες στο σπίτι του συλληφθέντα, αστυνομικοί κατάσχεσαν επιπλέον ένα περίστροφο με φυσίγγια και διάφορα άλλα πειστήρια που σχετίζονται με την υπόθεση.
  • Οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση των προβλεπόμενων κατηγοριών.

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Νέα στοιχεία για την υπόθεση της αποτροπής σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ., περιγράφοντας τον τρόπο δράσης των εμπλεκομένων και τον ρόλο που φέρεται να είχε κρατούμενος σε φυλακή της Βόρειας Ελλάδας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, εκτός από τον 30χρονο αλλοδαπό -που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου- στη δικογραφία περιλαμβάνονται ένας 31χρονος Αιγύπτιος, ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης, καθώς ο 27χρονος έλληνας που του έδωσε τη χειροβομβίδα που είχε στόχο και τον πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγο, Ισίδωρο Ντογιάκο.

Το …χάρτινο ποτήρι

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν τον 30χρονο στις 24 Ιουλίου, κατά τη συνάντησή του με τον 27χρονο. Όπως προέκυψε από την έρευνα, παρέλαβε αντικείμενο που έμοιαζε με χάρτινο ποτήρι, μέσα στο οποίο ήταν επιμελώς κρυμμένη χειροβομβίδα αμυντικού τύπου. Αμέσως μετά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Σε έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή του 30χρονου, βρέθηκε και κατασχέθηκε, χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, περικλεισμένη με δεματικό καλωδίων. Στη συνέχεια, ο 30χρονος οδηγήθηκε στην έδρα της Δ.Α.Ο.Ε. και συνελήφθη.

Όπως προέκυψε, ο 31χρονος έγκλειστος είχε οργανωτικό ρόλο στον σχεδιασμό της επίθεσης.

Ψάχνουν στοιχεία στο κινητό

Σε νέα έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στο κελί, όπου κρατείται ο 31χρονος, βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο, το οποίο εξετάζεται ως μέσο επικοινωνίας για την παροχή οδηγιών σχετικά με την προετοιμασία του χτυπήματος.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία σε περιοχή της Αττικής, στην οποία είχε εισέλθει νωρίτερα ο 27χρονος, όπου με τη συνδρομή αστυνομικών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.), βρέθηκε και κατασχέθηκε περίστροφο, στο βυκίο του οποίου υπήρχαν τοποθετημένα -5- φυσίγγια.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-χειροβομβίδα αμυντικού τύπου,

-περίστροφο και -6- φυσίγγια,

-4.410- ευρώ,

-2- κινητά τηλέφωνα και πλήθος πακέτων τηλεφωνικών συνδέσεων διαφόρων εταιρειών,

-καπέλο τύπου τζόκεϊ και

-σακίδιο πλάτης που περιείχε φύλλο χάρτου με αυτοκόλλητα αθλητικής ομάδας και χάρτινο ποτήρι ροφήματος.

Ο 30χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώ ο 31χρονος έγκλειστος θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή μετά την έκδοση σχετικής παραγγελίας.

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