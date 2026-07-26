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26.07.2026 13:15

Φθιώτιδα: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής – 55 πυροσβέστες και 7 εναέρια στη μάχη με τις φλόγες στα Βασιλικά

26.07.2026 13:15
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Φωτογραφία αρχείου

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Σε εξέλιξη βρίσκεται δασική πυρκαγιά στα Βασιλικά Φθιώτιδας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε γύρω στις 12:30 και προχώρησε άμεσα στην κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Αρχικά κινητοποιήθηκαν 43 πυροσβέστες με 12 πυροσβεστικά οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, ένα ελικόπτερο και πέντε πυροσβεστικά αεροσκάφη. Στη συνέχεια οι δυνάμεις ενισχύθηκαν.

Αυτή τη στιγμή επιχειρούν στο σημείο, 55 πυροσβέστες με 19 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της ΓΓΠΠ.

Η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει την προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχουν κατοικίες ή άλλες υποδομές κοντά στην περιοχή του μετώπου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone με χρήση οπτικής και θερμικής κάμερας, προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς και να συντονίζει τις ενέργειες των δυνάμεων.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

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