Στη Μαλαισία το Γκραν Πρι του Μπαχρέϊν που ακυρώθηκε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

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Το Γκραν Πρι του Μπαχρέιν, που ακυρώθηκε τον Απρίλιο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θα διεξαχθεί στη Μαλαισία στις αρχές Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσαν σήμερα (26/7) η Formula 1 και η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) στο περιθώριο του ουγγρικού Γκραν Πρι.

«Το Γκραν Πρι του Μπαχρέιν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Μπαχρέιν και η κυβέρνηση της Μαλαισίας έχει δώσει την έγκρισή της, ώστε να διεξαχθεί στην πίστα της Σεπάνγκ από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου», ανέφεραν οι διοικητικές αρχές σε δελτίο Τύπου.

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