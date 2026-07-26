Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Σχεδόν 2,5 δισ. ευρώ σε 4,3 εκατ. δικαιούχους έως τις 31 Ιουλίου

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Κατά την περίοδο 27 έως 31 Ιουλίου, θα καταβληθούν 2.492.777.459,09 ευρώ συνολικά σε 4.333.061 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
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