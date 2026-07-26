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26.07.2026 15:46

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Σχεδόν 2,5 δισ. ευρώ σε 4,3 εκατ. δικαιούχους έως τις 31 Ιουλίου

26.07.2026 15:46
DYPA

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Κατά την περίοδο 27 έως 31 Ιουλίου, θα καταβληθούν 2.492.777.459,09 ευρώ συνολικά σε 4.333.061 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 28 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.322.356.333,15 ευρώ σε 2.621.877 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026.
  • Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.113.621.125,94 ευρώ σε 1.655.856 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026.
  • Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 2.800.000 ευρώ σε 7.600 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Αυγούστου 2026.
  • Από 27 έως 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 29 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.800.000 ευρώ σε 498 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ 2024 & 2025 απασχολούμενων συνταξιούχων.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 16.000.000 ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 700.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 26.07.2026 18:04
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Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για νέα φωτιά στον Μονόλοφο – Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

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