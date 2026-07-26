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26.07.2026 16:31

Ντελ Τόρο για την επανέκδοση του «Λαβύρινθου του Πάνα»: «Απολύτως καμία καταραμένη AI» (Video)

26.07.2026 16:31
Guillermo del Toro

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Ο Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο τάχθηκε για άλλη μια φορά κατηγορηματικά κατά της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης, ξεκαθαρίζοντας ότι η επερχόμενη επανέκδοση της ταινίας του «Ο Λαβύρινθος του Πάνα» (Pan’s Labyrinth) μετατράπηκε σε 3D με συμβατικά μέσα.  

Ο σκηνοθέτης ταινιών φαντασίας – ο οποίος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ικανή να δημιουργεί «ψιλο-ενδιαφέροντα screensavers» και τίποτα άλλο – εμφανίστηκε στο Comic-Con του Σαν Ντιέγκο για να συζητήσει την επερχόμενη 20η επέτειο της ταινίας του «Ο Λαβύρινθος του Πάνα», η οποία επιστρέφει στους κινηματογράφους σε 3D και HDR για πρώτη φορά στις 9 Οκτωβρίου.

Απευθυνόμενος στο κοινό, είπε ότι μετατρέποντας την ταινία σε 3D και επέλεξε να μην χρησιμοποιήσει την αμφιλεγόμενη τεχνολογία. «Προφανώς, είπα: “Απολύτως καμία καταραμένη Τεχνητή Νοημοσύνη”», τόνισε σε δήλωσή του που έγινε δεκτή με επευφημίες.

«Αυτό που προστατεύουμε είναι η ομορφιά και η λυτρωτική δύναμη της τέχνης. Δεν έχει σημασία ποιος παίρνει τη δουλειά. Προστατεύουμε μια γενεαλογία τέχνης. Αν αποκλείσουμε μια γενιά ανθρώπων από το να μάθουν την τέχνη τους, τους αφαιρούμε και την υπόλοιπη ιστορία αυτού του μέσου για ποιο λόγο;» διερωτήθηκε ο Μεξικανός σκηνοθέτης.

 Όταν έκανε τη νέα εκδοχή της ταινίας ο ντελ Τόρο είπε ότι είχε δύο επιλογές: να την κάνει γρήγορα ή να την κάνει καλά, και επέλεξε το δεύτερο, λέγοντας: «Πρέπει να αφιερώσεις χρόνο».

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