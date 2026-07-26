Η Ζωή βρήκε… σύμμαχο στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα

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Μόνο απαρατήρητο δεν μπορεί να περάσει το δημόσιο «ευχαριστώ» της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχισσα Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αφιέρωσε μια μακροσκελή ανάρτηση στην κ. Αντωνοπούλου, ευχαριστώντας τη για την παρέμβασή της αναφορικά με τον σεξισμό στη δημόσια ζωή και τη Βουλή. «Δεν σε γνωρίζω προσωπικά, όμως σου εκφράζω τον σεβασμό μου», έγραψε, κάνοντας λόγο για στάση «χωρίς κομματικούς υπολογισμούς» και «με παρρησία».

«Η φωνή σου μετράει και σε ευχαριστώ προσωπικά, πολιτικά και ανθρώπινα για την καθαρότητα του λόγου που άρθρωσες», επισήμανε,.

Αυτό δεν σημαίνει, φυσικά, ότι αλλάζουν οι ισορροπίες στον χώρο της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, μαρτυρά πως ζητήματα έμφυλης βίας και σεξιστικού λόγου μπορούν να δημιουργήσουν διαύλους επικοινωνίας ακόμη και ανάμεσα σε πολιτικούς χώρους που κατά τα άλλα βρίσκονται σε απόσταση.

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