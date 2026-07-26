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26.07.2026 17:52

Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στην Κέρκυρα

26.07.2026 17:52
fotia xyta kerkyra – new
Photo: corfytvnews

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Δύο συλλήψεις πραγματοποίησε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Κέρκυρας της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, Σάββατο 25 Ιουλίου 2026, στη Δημοτική Κοινότητα Γιαννάδων της Δημοτικής Ενότητας Παρελίων, στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δύο ημεδαποί προκάλεσαν την πυρκαγιά περί ώρα 10:59, κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών με γεωργικούς ελκυστήρες. Από τις εργασίες προκλήθηκαν σπινθήρες και ακολούθως εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε χορτολιβαδική έκταση, καίγοντας περίπου 50 στρέμματα. Οι δύο ημεδαποί συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμό από αμέλεια.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 26 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 613 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 869.250,86 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 223 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 197 (88,34%) είναι από αμέλεια και οι 26 (11,66%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 26.07.2026 18:04
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