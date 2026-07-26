Μαφία Κρήτης: «Δύο μωβ απόψε και 10 στο σύνολο» – Οι διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα (Video)

Takeaways by to pontiki AI Δικογραφία που αφορά τη λεγόμενη «μαφία της Κρήτης» περιλαμβάνει καταγγελίες για αλλοίωση ιατροδικαστικών εκθέσεων και τοξικολογικών εξετάσεων έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων.

Στοιχεία της έρευνας περιλαμβάνουν μαρτυρικές καταθέσεις και καταγεγραμμένες συνομιλίες, στις οποίες ελεγχόμενοι ζητούν χρήματα ή επεμβαίνουν στο περιεχόμενο επίσημων γνωματεύσεων.

Οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν ενώπιον του ανακριτή σχετικά με τις πράξεις τους, καθώς οι Αρχές αξιολογούν το υλικό που έχει συγκεντρωθεί για την υπόθεση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι εμπλεκόμενοι ασκούσαν πιέσεις για την καταβολή χρηματικών ποσών, προκειμένου να διευκολύνουν την ολοκλήρωση εκθέσεων ή να μεταβάλουν αποτελέσματα σε δικαστικές υποθέσεις.

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«Δύο μωβ απόψε και 10 στο σύνολο και για τους δύο»: Αυτό είναι ένα από τα μηνύματα που περιγράφει μάρτυρας στη δικογραφία για τη «μαφία της Κρήτης» και φέρεται να έστειλε ιατροδικαστής ζητώντας χρήματα για να ολοκληρώσει έκθεση. Σε άλλη καταγεγραμμένη συνομιλία, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας την Κυριακή (26/7), τοξικολόγος φέρεται να ζητά από δικηγόρο έτοιμο κείμενο για να το περάσει σε πραγματογνωμοσύνη.

Συγκεκριμένα, οι διάλογοι αυτοί βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης που έχει γίνει γνωστή ως «μαφία της Κρήτης», με τους δύο ελεγχόμενους να απολογούνται τη Δευτέρα (27/7) ενώπιον του ανακριτή για αλλοίωση αποτελεσμάτων σε ιατροδικαστικές εκθέσεις και τοξικολογικές εξετάσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να λειτουργούσαν οργανωμένα, εισπράττοντας ποσά ώστε να πειράξουν πορίσματα και εξετάσεις. Η έρευνα στηρίζεται τόσο σε μαρτυρικές καταθέσεις όσο και σε συνομιλίες που κατέγραψαν οι Αρχές.

Οι διάλογοι που καίνε τη «μαφία της Κρήτης»

Σε μία από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, ο τοξικολόγος φέρεται να ζητά από δικηγόρο να του στείλει έτοιμο κείμενο, το οποίο θα ενσωματωνόταν σε έκθεση πραγματογνωμοσύνης.

Τοξικολόγος: «Οπότε ναι. Οπότε εν τω μεταξύ περιμένω εγώ και τη δική σας την αλλαγή». Δικηγόρος: «Ναι, ναι. Θα στείλω ένα ωραίο κείμενο, το οποίο εσείς θα επεξεργαστείτε». Τοξικολόγος: «Ναι».

Σε άλλο σημείο, η κουβέντα φέρεται να αφορά ευθέως την καταβολή χρημάτων και τον τρόπο παράδοσής τους.

Δικηγόρος: «Και αύριο το πρωί θα είναι εδώ τα λεφτά, σας το λέω εγώ». Τοξικολόγος: «Θα έπρεπε να τα είχες φέρει». Δικηγόρος: «Θέλετε να τα βάλω στον λογαριασμό σας;». Τοξικολόγος: «Μπορείς να τα βάλεις στον λογαριασμό της … ξέρεις τι θα γίνει; Θα τα βάλεις σήμερα στον λογαριασμό της…».

Οι μάρτυρες για τον ιατροδικαστή

Πάντως, στη δικογραφία υπάρχει και η κατάθεση μάρτυρα που αναφέρεται σε εργατικό δυστύχημα. Όπως περιγράφει, ο ιατροδικαστής φέρεται να καθυστερούσε την έκθεση και να πίεζε για χρήματα.

Ειδικότερα, ο μάρτυρας ανέφερε: «Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η έκθεση γιατί από την πλευρά του ιατροδικαστή στέλνονταν μηνύματα και ζητούνταν ποσά. Συγκεκριμένα έστειλε μήνυμα που ζητούσε “δύο μωβ απόψε και 10 στο σύνολο και για τους δύο”. Και όταν ο δικηγόρος μας καθυστερούσε στα μηνύματα και αρνήθηκε να δοθεί το οτιδήποτε, έγινε πιο πιεστικός».

Πώς άλλαξαν αποτέλεσμα σε υπόθεση ναρκωτικών

Ξεχωριστό βάρος έχει και η αναφορά κατηγορουμένου σε υπόθεση ναρκωτικών, ο οποίος υποστηρίζει ότι πλήρωσε για να αλλάξουν οι εξετάσεις του.

Αναλυτικά, ο ίδιος υποστήριξε: «Επειδή κατάλαβα ότι θα μπλέξω πολύ, πλήρωσα λεφτά, περίπου 2.500 ευρώ για να αλλάξει το χαρτί. Επειδή ήμουν τότε στη φυλακή, τα λεφτά τα έδωσαν οι γονείς μου στον γιατρό που έκανε τις εξετάσεις στο Ηράκλειο και δεν ξέρω άλλες λεπτομέρειες για το πώς έγινε η παράδοση των χρημάτων. Με το χαρτί αυτό στο δικαστήριο έπεσαν πολλές κατηγορίες και έπεσα στα μαλακά με μία μικρή ποινή κάθειρξης».

Οι συνομιλίες και οι καταθέσεις αξιολογούνται πλέον στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας. Οι δύο κατηγορούμενοι θα δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή κατά τις απολογίες τους τη Δευτέρα (27/7).

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