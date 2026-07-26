Φωτιά τώρα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης – Νέο 112 για «εκκένωση», ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις (Videos)

Takeaways by to pontiki AI Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην Πυλαία Θεσσαλονίκης κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Οι κάτοικοι έλαβαν δύο μηνύματα από το 112, ένα για ετοιμότητα και ένα για εκκένωση της περιοχής.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 72 πυροσβέστες με 20 οχήματα, εθελοντές, τρεις ομάδες πεζοπόρων, υδροφόρες του δήμου, καθώς και επτά εναέρια μέσα.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης ενεργοποιήθηκε για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος ανέφερε ότι από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 221 συλλήψεις για πυρκαγιές.

Παράλληλα, έχουν υποβληθεί 8.000 καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα, τα οποία αποτελούν σημαντικό παράγοντα εξάπλωσης της φωτιάς σε κατοικημένες περιοχές.

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Συναγερμό σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες.

Όσοι βρίσκονται στην περιοχή δέχτηκαν έλαβαν δύο μηνύματα από το 112. Ένα για ετοιμότητα, στις 17:00 και ένα για εκκένωση λίγα λεπτά αργότερα.

Με σύμμαχο τα ακαθάριστα οικόπεδα, η φωτιά -που κινούνταν απειλητικά προς ένα πρατήριο υγρών καυσίμων, έλαβε γρήγορα διαστάσεις.

Εβδομήντα δύο πυροσβέστες στη μάχη με τη φωτιά

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν αρχικά 27 πυροσβέστες με 12 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, τρία αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα.

Ωστόσο, στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαίο να ενισχυθούν οι δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης παίρνουν μέρος 72 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, καθώς και πυροσβέστες που βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Από αέρος επιχειρούν 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

221 συλλήψεις από την αρχή του έτους – 8.000 καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα

Μιλώντας το πρωί της Κυριακής στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, ανέφερε πως από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 25 Ιουλίου έχουν πραγματοποιηθεί 221 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, οι 195 αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια, ενώ σε 26 περιπτώσεις έχει αποδειχθεί πρόθεση εμπρησμού.

Παράλληλα, έχουν επιβληθεί 612 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 867.000 ευρώ για παραβάσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών.

Ο πρόεδρος των Αξιωματικών της Πυροσβεστικής επισήμανε ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας εξακολουθούν να δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες.

«Δεν πρέπει να μας ξεγελά η τελευταία βροχή», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι σε πολλές περιοχές της χώρας αναμένονται αυξημένοι άνεμοι και θερμοκρασίες που μπορούν να οδηγήσουν σε γρήγορη εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις εργασίες στην ύπαιθρο, σημειώνοντας ότι πρέπει να γίνονται με αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας και κατά προτίμηση τις πρωινές ώρες, όταν οι συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των ακαθάριστων οικοπέδων, ο κ. Τσίγκας αποκάλυψε ότι έχουν γίνει περίπου 8.000 καταγγελίες.

Πάνω από τις μισές έχουν οδηγήσει σε αυτοψίες από στελέχη της Πυροσβεστικής, με τα στοιχεία να διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές και στους δήμους για την επιβολή προστίμων και την πραγματοποίηση των απαραίτητων καθαρισμών.

Όπως σημείωσε, τα ακαθάριστα οικόπεδα αποτελούν σημαντικό παράγοντα εξάπλωσης των πυρκαγιών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχουν κατοικίες ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

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