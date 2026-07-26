Φωτιά τώρα στα Γιάννενα – Καίει χαμηλή βλάστηση

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε, νωρίς το απόγευμα της Κυριακής, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κατσικάς Ιωαννίνων.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.
Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Ιωαννίνων.
Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
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