Η «παράξενη κοπέλα» του Παναγιώτη Δουδωνή

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Στη Βουλή τον έχουμε συνηθίσει να ανεβάζει τους τόνους στις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Εκτός Κοινοβουλίου, ο Παναγιώτης Δουδωνής φαίνεται πως προτιμά να… ανεβάζει το κέφι.

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε σε ταβέρνα με ζωντανή μουσική και, όταν του …έδωσαν το μικρόφωνο, δεν χρειάστηκε δεύτερη πρόσκληση. Επέλεξε την «Παράξενη Κοπέλα» του Μανώλη Χιώτη και το ερμήνευσε με άνεση, αποσπώντας χειροκροτήματα από την παρέα του.

Το βίντεο, που κυκλοφόρησε στα social media, δέχτηκε αποθεωτικά σχόλια. «Εκτός από τις ομιλίες, έχεις και φωνή», «Πολυτάλαντος», «Να σε δούμε και σε πίστα» του έγραψαν αρκετοί, κι άλλοι να τον προέτρεψαν να μην μείνει μόνο στις πολιτικές εμφανίσεις. «Σύντροφε, έχεις καλλιτεχνική φλέβα», του έγραψαν.

Ποιος είπε, άλλωστε, ότι οι βουλευτές έχουν μόνο… κοινοβουλευτικό ρεπερτόριο; Ο Παναγιώτης Δουδωνής απέδειξε ότι, όταν κλείνουν τα μικρόφωνα της Ολομέλειας, μπορεί κάλλιστα να ανοίγουν εκείνα της πίστας. Και, κρίνοντας από την ανταπόκριση, η εμφάνιση είχε μόνο θετικές… ψήφους.

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