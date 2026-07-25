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25.07.2026 16:53

«Στο σπίτι του κρεμασμένου…»: Η απάντηση Πολάκη σε Φαραντούρη, ο Φάμελλος και το σκοινί

25.07.2026 16:53
pavlos-polakis

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Την οργή του Παύλου Πολάκη προκάλεσε η κριτική του πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλα Φαραντούρη, για τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Χωρίς να υπερασπίζεται τον Σωκράτη Φάμελλο, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αποκαλεί στην ανάρτησή του στο Facebook «φελλό» και «γυρολόγο» τον νυν ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

«Το οτι ο Φαμελλος ,υπηρετουσε σχεδιο διαλυσης και τωρα ξεφτιλιστηκε ,ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΩΣ ΕΣΥ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ ΕΠΑΨΕΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΦΕΛΛΟΣ!!!», αναφέρει.

«Γυρνα την εδρα, γυρολογε και ΣΙΩΠΗ!!! Στο σπιτι του κρεμασμενου δεν μιλανε για αλλονων σκοινι!!», καταλήγει.

Σχολιάζοντας την ανεξαρτητοποίηση Φάμελλου, ο Νικόλας Φαραντούρης υπονόησε ότι προσπαθεί να ενταχθεί σε κάποιο ευρωψηφοδέλτιο, κάνοντας λόγο για «εξευτελισμό».

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