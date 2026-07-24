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24.07.2026 18:21

Σκληρή γραμμή α λα ΠΑΣΟΚ και… Δουδωνή η Τζάκρη για τα ιδιωτικά ΑΕΙ

24.07.2026 18:21
theodora-tzakri

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Δεν χαρίστηκε στην κυβέρνηση κατά τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή η Θεοδώρα Τζάκρη. Ειδικά για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ήταν για όσους πρόσεξαν την ομιλία της, πιο κοντά στο κλίμα ΠΑΣΟΚ και μάλιστα θεωρήθηκαν οι αιχμές της ως στήριξη στα διάφορα σκληρά που έχει πει για το θέμα και ο βουλευτής του Κινήματος Παναγιώτης Δουδωνής.

Έχει ενδιαφέρον η σχετική αποστροφή στην ομιλία της, κατά την οποία τόνισε μεταξύ άλλων, επιτιθέμενη στην κυβέρνηση. «Εκλεγήκατε με σημαία την αριστεία και δημιουργείτε ένα απαράδεκτο πλαίσιο εξισωτισμού των αρίστων μαθητών και αυτών που απλά οι γονείς τους έχουν να πληρώσουν. Χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια, χωρίς συγκρίσιμες μεθόδους εισαγωγής, χωρίς την τεκμαιρόμενη ικανότητα των φοιτητών να παρακολουθήσουν τα προγράμματα σπουδών. Έχοντας καταργήσει στην πράξη το «ευ συναγωνίζεσθαι» επί επτά χρόνια με τον διορισμό χιλιάδων γαλάζιων παιδιών σε χιλιάδες νεοφυείς θέσεις που επινοήσατε, ιδιωτικοποιώντας το κράτος, έρχεστε και προτείνετε στο Σύνταγμα την ωμή εμπορευματοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην πράξη «κολεγιοποιείτε» τα δημόσια πανεπιστήμια, υποβαθμίζοντάς τα, και προβιβάζετε τα κολλέγια σε πανεπιστήμια των εχόντων».

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