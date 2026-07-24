Μητσοτάκης στο TikTok για τον E-65: «Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά»

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Στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του, κάνοντας λόγο για έναν «εντυπωσιακό, σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά».

Σε βίντεο στο TikTok o Κυριάκος Μητσοτάκης συμπεριλαμβάνει την αναγγελία του έργου στις 20/12/2019 όπου ανέφερε: «θα βρούμε τον τρόπο να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το βόρειο τμήμα του Ε65. Ο δρόμος αυτός δεν θα μείνει ημιτελής. Αυτό είναι προσωπική δέσμευση δική μου».

Ακολουθεί αναφορά με εικόνες από τα εγκαίνια του αυτοκινητόδρομου και την ομιλία του πρωθυπουργού όπου επισημαίνει ότι αποδεικνύεται «ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει και αλλάζει καθημερινά».

«Και να το ξαναπώ κι εγώ, όταν μας ρωτάνε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης,… Εδώ πήγαν του Ταμείου Ανάκαμψης. Εδώ», λέει ο πρωθυπουργός δείχνοντας εικόνες από τον νέο αυτοκινητόδρομο και κλείνοντας το σχετικό βίντεο.

@kyriakosmitsotakis_ Το είπαμε, το κάναμε. Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 παραδίδεται στους συμπολίτες μας! Ένας εντυπωσιακός, σύγχρονος και ασφαλής αυτοκινητόδρομος που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. ♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

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